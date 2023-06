Koena Spa et bains nordiques bonifiera ses installations grâce au soutien du gouvernement du Canada

L'entreprise gatinoise reçoit 100 000 $ de la part de DEC.

GATINEAU, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

C'est pourquoi l'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 100 000 $ à Koena Spa et bains nordiques.

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'améliorer son offre touristique et son attractivité en bonifiant ses installations extérieures.

Koena Spa et bains nordiques (10594237 Canada inc.) œuvre dans le domaine de la santé et des soins personnels. L'entreprise offre une expérience thermale nordique et des soins thérapeutiques, ainsi que deux espaces avec nourriture. La contribution financière de DEC permettra l'aménagement d'un nouvel espace extérieur de détente et d'un espace intérieur incluant un nouveau bassin tempéré et un bain vapeur.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre appui à Koena Spa annoncé aujourd'hui est une étape importante dans les efforts de notre gouvernement pour le développement économique de notre région. Le secteur touristique de l'Outaouais et le récréotourisme en particulier sont des moteurs économiques importants. Ils attirent les touristes du Canada et du monde entier et leur font vivre des expériences touristiques en nature que notre pays sait si bien offrir. Je souhaite le meilleur des succès à Koena Spa et bains nordiques pour la réalisation de ce projet emballant pour Gatineau et toute la région de l'Outaouais. »

L'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Notre gouvernement répond présent pour soutenir les efforts des entrepreneurs et travailleurs du secteur touristique au pays. Investir dans le développement de microdestinations, de nouveaux produits et d'expériences uniques comme ce que propose Koena Spa permet aux acteurs du milieu de se tourner vers le futur. Félicitations à toute l'équipe de Koena Spa pour son dynamisme et sa vision! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Alors que nous sortons de la phase aiguë de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre de solides signes de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de notre économie touristique. Dans le but de favoriser la relance et la croissance du secteur, nous assurons toujours un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Il est essentiel d'avoir un secteur du tourisme robuste et pleinement rétabli pour que notre gouvernement puisse poursuivre ses efforts en vue de bâtir une économie qui profite à tous les Canadiens. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous tenons à remercier DEC pour cet appui important qui aidera largement Koena Spa à bonifier son offre de services et à faire rayonner la région de l'Outaouais comme une destination touristique de choix. »

Dominique Morin, président, Koena Spa et bains nordiques

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

