La Semaine du jumelage des points Aéroplan se déroule du 2 au 8 octobre

Les points Aéroplan donnés au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada seront égalés par Aéroplan et ses partenaires, soit la TD, CIBC et Avis Budget Group

Tous les points donnés sont remis au Programme de transport hospitalier, qui aide des enfants à obtenir des soins médicaux indispensables offerts loin de chez eux

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La Semaine annuelle du jumelage des points Aéroplan pour soutenir le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada débute aujourd'hui et pour prendre fin le 8 octobre 2023. Cette année marque le 20e anniversaire du Programme de transport hospitalier qui, grâce aux généreux dons des membres Aéroplan et d'Aéroplan, soutient des familles canadiennes dont les enfants doivent voyager pour recevoir des soins médicaux. Tous les points Aéroplan sont directement remis à 15 hôpitaux pédiatriques partout au Canada afin d'aider de jeunes patients à obtenir des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité.

« Je n'arrive pas à croire que le Programme de transport hospitalier célèbre son 20e anniversaire, a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. Les membres Aéroplan nous démontrent chaque année à quel point ce programme leur tient à cœur, et nous sommes heureux d'apprendre que pour célébrer ce 20e anniversaire, Aéroplan doublera les dons de ses membres jusqu'à concurrence de 20 millions de points. »

Pour souligner le 20e anniversaire du Programme de transport hospitalier et contribuer collectivement à réellement améliorer la vie d'enfants partout au Canada, Aéroplan doublera les dons de ses membres jusqu'à concurrence de 20 millions de points. Pour la toute première fois, les partenaires d'Aéroplan, soit la TD, CIBC et Avis Budget Group, égaleront aussi les points donnés - pour un total pouvant atteindre cinq fois les dons des membres Aéroplan -, ce qui multipliera considérablement la portée de leurs dons, pour aider encore plus les enfants et leur famille qui doivent parcourir de grandes distances afin d'obtenir des soins médicaux.

« En tant que mère, je sais que rien n'est plus important que la santé de nos enfants et l'accès à des soins médicaux indispensables en cas de besoin, a indiqué Valérie Durand, porte-parole de la Fondation Air Canada. Étant donné que la Fondation est dédiée à la santé et au bien-être des enfants, nous sommes reconnaissants de la générosité dont Aéroplan et ses membres font preuve. Leurs précieuses contributions permettent réellement d'aider les enfants à recevoir les soins dont ils ont besoin, des soins qui sont parfois offerts à des milliers de kilomètres de chez eux. Nous remercions du fond du cœur les membres Aéroplan pour leurs dons, ainsi qu'Aéroplan, la TD, CIBC et Avis Budget Group de les avoir généreusement égalés, ce qui permettra aux parents de se concentrer sur le bien-être de leurs enfants dans les moments plus difficiles. »

L'initiative de la Semaine du jumelage des points annuelle est la plus importante collecte de fonds annuelle pour le Programme de transport hospitalier. Voici comment elle permet aux enfants et à leur famille de recevoir des soins médicaux :

les points donnés servent à organiser le transport des patients, ainsi que d'un parent ou d'un tuteur, à bord d'un vol d'Air Canada ou d'un transporteur partenaire;

créé en 2003, le Programme de transport hospitalier célèbre 20 années consacrées à aider les enfants à obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin. Le programme soutient les 15 hôpitaux pédiatriques canadiens suivants : le British Columbia Children's Hospital (Colombie-Britannique), l'Alberta Children's Hospital ( Alberta ), le Stollery Children's Hospital ( Alberta ), le Jim Pattison Children's Hospital ( Saskatchewan ), l'Hôpital pour enfants de Winnipeg ( Manitoba ), l'Hôpital pour enfants du London Health Sciences Centre ( Ontario ), le McMaster Children's Hospital ( Ontario ), le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l' Ontario ( Ontario ), le Hospital for Sick Children ( Ontario ), l'hôpital Shriners pour enfants (Québec), l'Hôpital de Montréal pour enfants (Québec), le CHU Sainte-Justine (Québec), le CHU de Québec (Québec), le IWK Health Centre (Nouvelle-Écosse) et le Janeway Children's Hospital (Terre-Neuve-et- Labrador );

en 2022, 1,4 million de dollars et 2,92 millions de points Aéroplan ont été amassés pour la Fondation et ses programmes, notamment le Programme de transport hospitalier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada et son impact, visitez www.aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le rapport d'impact 2022-2023 ou le rapport de développement durable 2022 d'Air Canada intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

