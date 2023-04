Jardins communautaires et collectifs - La Ville de Montréal investit dans de nouveaux espaces d'agriculture urbaine

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal approuve 19 projets dans 11 arrondissements pour un financement total de près d'un million de dollars dans le cadre du programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics. Cinq projets, qui représentent plus de la moitié des investissements, serviront à l'extension et à la création de nouveaux espaces de jardinage. Les 14 autres projets permettront la réfection de jardins communautaires existants.

« Les gens sont très attachés à leurs jardins communautaires dans leur quartier. Au-delà de ce qu'ils y cultivent, c'est aussi un lieu de détente, d'exercice et de socialisation pour beaucoup d'entre eux. Il suffit de regarder les gens s'affairer dans les jardinets pour le constater. En offrant ce soutien financier aux arrondissements pour rénover ou développer de nouveaux jardinets, la Ville contribue directement à l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers », a déclaré la responsable de la concertation avec les arrondissements et mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

« Si l'on veut bâtir une ville plus verte et plus résiliente, il faut augmenter les espaces publics où les Montréalaises et les Montréalais peuvent cultiver des fruits et des légumes tout en rendant ces installations accessibles à toutes et à tous. C'est pourquoi je suis si fière de l'engagement des arrondissements à nous proposer de nombreux projets de création et de réfection de jardins communautaires et collectifs pour une deuxième année consécutive, il s'agit d'un programme inédit depuis la nouvelle structure de la Ville telle qu'on la connaît avec la création des 19 arrondissements en 2002 », a souligné Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif.

La Ville de Montréal a lancé, dès l'automne dernier, la deuxième année du programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics pour donner plus de temps aux arrondissements de peaufiner leurs dossiers. Autre amélioration apportée cette année, la Ville pourra, le cas échéant, transférer les sommes non utilisées vers des projets déjà sélectionnés.

Véritable succès, la première année du programme a permis la création de 149 jardinets en terre ou en bacs de culture pouvant accueillir près d'une centaine de nouveaux jardiniers et jardinières. De nombreuses infrastructures désuètes et dangereuses ont également été remplacées, en particulier des systèmes d'irrigation, des bordures de jardinets, du mobilier, des clôtures, des chemins, de l'éclairage et des cabanons.

De plus, l'installation de 138 bacs pour personnes à mobilité réduite, dont 24 bacs de culture à accessibilité universelle, a permis d'améliorer l'accès des installations de plusieurs jardins communautaires à toutes et à tous. Le programme a également rendu possible l'intégration, parmi les nouveaux jardiniers et jardinières, de 38 nouvelles personnes âgées ou à mobilité réduite.

Liste des projets 2023

Arrondissements Projets Lachine Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne Verdun Parc Adrien-D-Archambault Ahuntsic-Cartierville Pierre-Lapointe et Deschamps Le Sud-Ouest La Légumière Rose-de-Lima Pierrefonds-Roxboro Solidaire Gouin Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Parc Georges-Vernot Le Plateau-Mont-Royal Rivard Anjou Des Roseraies, Roi-René, Lucie-Bruneau, Splading, André-Laurendeau Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Jacques-Charbonneau Rosemont-La Petite-Patrie Libre de la Louisiane, Laurier, Père-Marquette Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles Sainte-Maria-Goretti

Liste des projets 2023

Lachine Maison mère des Soeurs de St-Anne 156 598 $ Verdun Parc Adrien-D-Archambault 30 131 $ Ahuntsic-Cartierville Pierre-Lapointe et Deschamps 89 487 $ Le Sud-Ouest La Légumière Rose-de-Lima 52 902 $ Pierrefonds-Roxboro Solidaire Gouin 43 844 $ Villeray-St-Michel-Parc-Ext. Georges-Vernot 41 091 $ Le Plateau-Mont-Royal Rivard 45 657 $ Anjou Des Roseraies, Roi-René, L.-Bruneau, Splading, A.-Laurendeau 191 195 $ Mercier-H.-Maisonneuve Jacques-Charbonneau 171 201 $ Rosemont-La Petite-Patrie Libre de la Louisiane, Laurier, Père-Marquette 144 184 $ RDP-PAT Sainte-Maria-Goretti 18 263 $





Total :

984 553$

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Ibsen Pepperall Gutierrez, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]