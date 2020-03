Jambette joue dans la cour des grands!

L'entreprise lévisienne se modernise grâce à l'appui du gouvernement du Canada

Joueur incontournable au Canada dans le domaine des modules de jeux et des équipements récréatifs, l'entreprise Jambette, fondée en 1983, ne cesse de croître. La PME souhaite consolider sa place dans les marchés hors Québec et américain. Pour ce faire, le fabricant a bénéficié d'une contribution remboursable de 400 000 dollars de DEC pour moderniser son parc de machines et augmenter sa capacité de production.

Viser le sommet

Le marché des jeux extérieurs est soumis à une forte compétition étrangère. Courtiser l'Oncle Sam constituait un défi de taille pour le fabricant de Lévis, tout en représentant une occasion pour l'entreprise d'atteindre de plus hauts sommets.

Le financement annoncé aujourd'hui par la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a permis à Jambette de se donner les moyens de ses ambitions. L'entreprise a pu acquérir de l'équipement à contrôle numérique de dernière génération pour automatiser certains de ses procédés et ainsi, augmenter sa production.

Miser sur la qualité et l'innovation pour croître

À l'avant-garde dans le domaine du jeu extérieur, l'équipe de Jambette repousse constamment ses limites. L'entreprise trace le chemin vers des innovations qui contribuent au développement des communautés. Ses équipements récréatifs de grande qualité sont conceptualisés pour répondre aux besoins et aux intérêts des jeunes en adéquation avec sa vision d'inclusion; ce qui les distingue face à la compétition.

Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les PME et les régions du Québec vers l'économie de demain. En aidant Jambette à se positionner hors Québec et aux États-Unis, DEC favorise la croissance d'une entreprise du Québec en plus du maintien et de la création de plusieurs emplois à Lévis.

Citations

« Je me réjouis de ce soutien financier de DEC, qui mise sur la volonté de croissance d'une PME de Lévis qui se démarque en allant à la conquête de nouveaux marchés. D'autant plus que le projet a permis de créer onze emplois dans la région et d'appuyer un exportateur, contribuant à la renommée du Canada en matière de produits spécialisés de qualité! »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Aider les entreprises à croître et à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Jambette, dont le succès fait rayonner l'ensemble de la région de Chaudière-Appalaches et toute l'économie canadienne. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes; nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles demeurent compétitives. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Par cette participation financière au développement de nos projets, vous collaborez à notre ambition de nous positionner davantage au cœur des marchés américain et canadien. En effet, en encourageant l'exportation et l'accroissement de notre productivité, ces mesures d'appui contribuent au maintien de Jambette comme précurseur, innovateur et modèle de rayonnement au-delà des frontières. Le développement de Jambette est rendu possible, entre autres, grâce à notre vision, notre souci de la qualité et notre compétitivité, mais également grâce au soutien des acteurs économiques. Jambette est fière d'être considérée comme un atout important de la région pour son rayonnement et maintiendra son dévouement quotidien à créer et à réaliser des projets qui embellissent le Monde! »

Marie-Noël Grenier, FCPA, FCMA, présidente, Jambette

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

