Un don de 500 000 $ sur cinq ans pour élargir la portée des Sections Jack dans des centaines de collectivités au pays

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause et Jack.org ont aujourd'hui annoncé un investissement de 500 000 $ sur les cinq prochaines années visant à équiper les leaders des Sections Jack d'outils de formation, de mentorat et d'apprentissage numérique essentiels pour soutenir la santé mentale des jeunes partout au pays.

« Il est très encourageant de collaborer avec Bell Cause pour la cause, en ce moment critique, pour s'assurer que les jeunes partout au pays ont accès à une formation et à des ressources stimulantes en santé mentale, a déclaré Eric Windeler, fondateur et directeur général de Jack.org. En nous appuyant sur les conversations sur Jack.org, nous nous assurons que les jeunes savent se soutenir eux-mêmes et mutuellement de façon sécuritaire, et qu'ils ont accès à l'aide qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Tant de jeunes m'ont fait part des grandes difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis le début de la pandémie. C'est alarmant. Il ne fait aucun doute que, maintenant plus que jamais, la santé mentale compte. »

« Bell Cause pour la cause est fière d'aider Jack.org à atteindre l'objectif de fournir à 3 000 leaders des Sections Jack les outils nécessaires pour soutenir la santé mentale des jeunes dans leurs collectivités, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous avons hâte de travailler avec cet organisme extraordinaire et avec les remarquables jeunes qui dirigent les Sections Jack, dont la mission est d'aider leurs pairs à tirer parti des ressources en santé mentale au pays, y compris dans les collectivités éloignées et moins bien desservies. »

Les Sections Jack réunissent des groupes de jeunes qui travaillent toute l'année à cerner et à éliminer les facteurs qui font obstacle à une bonne santé mentale dans leur collectivité. L'an dernier, 2 246 jeunes leaders de 215 Sections Jack ont organisé 657 initiatives et démarré plus de 62 000 conversations sur la santé mentale auprès de pairs. Même si la COVID-19 a interrompu la programmation en personne, la demande en matière de soutien n'a cessé de croître. Jack.org a donc adapté ses programmes pour mobiliser les jeunes de façon virtuelle et a mis en œuvre des initiatives en santé mentale en ligne.

« La pandémie a bouleversé nos étudiants, a déclaré Alexandra Radu, dirigeante de la Section de l'Université de Montréal. Les Sections Jack ont joué un rôle important pour s'assurer que les membres de leur Section demeurent socialement connectés malgré la distance physique qui les sépare. Notre Section a décidé de créer et de publier un calendrier de l'Avent pour suggérer des façons de mieux prendre soin de soi et d'atténuer le sentiment d'isolement durant les Fêtes. »

« Les Sections sont formidables, car elles encouragent les interactions entre pairs. Il y a un bel esprit de camaraderie entre nous, car nous comprenons les obstacles que posent les problèmes de santé mentale. C'est cela qui nous motive. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons tout faire », a affirmé Kimberley Rutledge, dirigeante de la Section de l'Université de la Colombie-Britannique à Okanagan.

« Bell Cause pour la cause a amorcé de nombreuses conversations cruciales sur la santé mentale. En tant que membres des Sections Jack, nous devons maintenant travailler pour faire avancer la discussion, s'est exprimé Sadia Fazelyar, fondatrice de la Section Jack Woodbridge Community à Toronto. C'est d'autant plus important dans le contexte de la pandémie, alors que les jeunes font face à plus d'anxiété, d'incertitude et d'isolement, et que de nombreux services réguliers de soutien en santé mentale sont perturbés. C'est incroyable de penser que des milliers de jeunes, partout au pays, travaillent à mes côtés pour faire une différence dans leurs communautés. »

« Je déploie beaucoup d'efforts pour que des ressources en santé mentale soient offertes dans les collectivités rurales et éloignées. C'est particulièrement essentiel sur la côte est, puisque les services se trouvent souvent loin des personnes qui en ont besoin. L'aide de Bell Cause pour la cause nous permet d'étoffer les ressources durant cette période si éprouvante pour la santé mentale », a affirmé Clayton Murphy, représentant de réseau de Jack.org à Halifax.

« Les services dans le Nord sont rares et rarement adéquats sur le plan culturel. Les efforts de la Section Jack créent des lieux dans nos collectivités où les jeunes peuvent s'épanouir, à leur façon », a expliqué Paige Savard, dirigeante de la Section Jack de l'Université du Yukon.

Présentations Jack virtuelles

Le 25 janvier, Bell Cause pour la cause et Jack.org animeront une Présentation Jack virtuelle. De jeunes conférenciers seront invités à y raconter leur expérience personnelle afin d'aider d'autres jeunes à reconnaître les signes de détresse et à apprendre à épauler les autres et à offrir de l'aide. Pour vous inscrire à cet événement gratuitement, veuillez visiter le site Web Jack.org .

Bell a également annoncé hier le lancement du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, créé en vue d'appuyer les collèges et les universités du Canada à mettre en oeuvre la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 28 janvier

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, soit le 28 janvier prochain, tous les Canadiens participeront à la conversation mondiale sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la conversation et directement contribuer à accroître le montant des dons de Bell à des programmes en santé mentale tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

Jack.org

Jack.org est le seul organisme de bienfaisance au Canada qui forme et encourage les jeunes leaders à révolutionner la santé mentale dans chaque province et territoire. Grâce à la ressource Fais de quoi, aux Présentations Jack, aux Sections Jack et aux Sommets Jack, les jeunes leaders cernent et éliminent les facteurs qui font obstacle à une bonne santé mentale dans leur collectivité. De plus, les initiatives révolutionnaires dans le domaine de la santé mentale des jeunes, comme Être là, permettent de fournir aux jeunes les ressources dont ils ont besoin pour se renseigner sur le sujet. Nous nous efforçons de créer un pays où tous les jeunes savent comment s'occuper de leur santé mentale et prendre soin les uns des autres. Un Canada sans honte, où toutes les personnes qui ont besoin de soutien obtiennent l'aide nécessaire. Notre mouvement est porté par des dizaines de milliers de porte-paroles et d'alliés dans chaque province et territoire du Canada. Et nous ne faisons que commencer.

Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Alex Johnson

Jack.org

416 997-7018

[email protected]

@Jackdotorg

Katie Hatfield

Bell

902 487-6198

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca