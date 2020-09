OTTAWA, ON, le 24 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annonce aujourd'hui des mesures visant à accélérer le traitement des demandes de parrainage d'un conjoint et à aider à réunir les familles au Canada.

En augmentant de 66 % le nombre de décideurs examinant les demandes de parrainage d'un conjoint, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) vise à accélérer le traitement de ces demandes et à réduire les délais d'attente des couples.

IRCC met à l'essai une nouvelle technologie visant à numériser les demandes sur support papier pour qu'elles soient traitées plus efficacement par les employés d'IRCC en télétravail et à certains lieux de travail. Outre la mise en œuvre de mesures de facilitation biométriques, IRCC fera l'essai dans les semaines à venir d'une technologie permettant de mener des entrevues virtuelles avec les demandeurs afin de respecter les consignes de la santé publique.

Grâce à ces initiatives, IRCC vise à examiner environ 6 000 demandes de parrainage de conjoints chaque mois, d'octobre à décembre 2020. En plus du traitement actuel, à ce rythme, environ 49 000 décisions seront prises d'ici la fin de l'année.

La COVID-19 a créé de l'incertitude chez les Canadiens qui parrainent un conjoint qui demande la résidence permanente. Nous continuerons à chercher des solutions novatrices et bienveillantes de réunir les familles, tout en respectant les consignes de nos experts en santé publique pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

« Nous savons que les derniers mois n'ont pas été faciles pour les personnes séparées de leurs proches en cette période pénible. C'est pourquoi nous accélérons l'approbation des demandes de parrainage d'un conjoint autant que possible. Notre gouvernement continuera à trouver des façons de réunir les familles ».

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

