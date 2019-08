Invitation aux médias - Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean, annoncera un appui à quatre PME œuvrant dans l'industrie canadienne de l'acier et de l'aluminium

SAINT-NAZAIRE, QC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, annoncera un appui financier au Groupe E.D.S., à l'Atelier Fabmec, à Structures CPI et à Ceradyne, des entreprises qui œuvrent dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date :

Mardi 27 août 2019

Heure :

13 h 30

Lieu :

Structures CPI

516, route 172

Saint-Nazaire (Québec)

G0W 2V0



SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Contact : Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Source : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca