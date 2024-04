Invitation aux médias - Manifestation du 1er mai en appui aux lockoutés de Terrapure

SAINTE-CATHERINE, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Une manifestation se tiendra dans les rues de Sainte-Catherine le 1er mai pour appuyer les lockoutés de Terrapure. En lock-out depuis le 11 mars dernier, les travailleurs profiteront de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs pour rappeler leurs demandes de négociation.

Des porte-paroles seront disponibles pour répondre aux questions des médias au départ de la manifestation.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation montérégienne du 1er mai en appui aux lockoutés de Terrapure Quand : Mercredi 1er mai, 12 h Qui : Steve Nault, président du ST plomb de Ville Sainte-Catherine-CSN Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN François Enault, 1er vice-président de la CSN Où : 5860 boulevard Hébert, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1B2

À propos de la CSN

Le Syndicat des travailleurs du plomb de Ville Sainte-Catherine-CSN, qui compte 150 membres, recycle le plomb et le plastique contenu essentiellement dans les batteries. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), au Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) et à la CSN.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

