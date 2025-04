Grève des profs à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ)

SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les professeur-es de l'ITAQ sont sans convention collective depuis maintenant plus de trois ans. Dans ce contexte, et comme les négociations avec l'employeur butent toujours sur des points essentiels, le syndicat a décidé de déclencher une première journée de grève aujourd'hui sur les deux campus de l'organisation à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe.

« Nous demandons à l'administration de l'ITAQ de mettre le pied sur l'accélérateur pour régler d'ici la fin de session, soit avant la fin d'avril, cette négociation qui traîne depuis 2022. Il est inacceptable que les professeur-es de la seule institution québécoise d'enseignement supérieur spécialisée en agriculture et agroalimentaire soient parmi les moins bien payés au Québec », affirme Patrick Fafard, président du Syndicat des professeur(e)s de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec-CSN.

Trois autres jours de grève

Ce dernier ajoute que trois autres journées de grève sont déjà prévues les 30 avril, 1er et 2 mai si la négociation des 23 et 24 avril n'aboutissait pas. Le syndicat rappelle qu'il est encore possible d'ajouter des dates de négociation si cela devient la priorité de l'organisation. Le syndicat est en effet disponible à tout moment.

Écart salarial de 27 % !

« Comment l'ITAQ pense-t-elle recruter les meilleur-es spécialistes en agriculture si le salaire d'entrée est de 27 % inférieur à celui qui a cours dans les autres cégeps depuis la conclusion de la dernière convention du secteur public », lance François Enault, 1er vice-président de la CSN.

« Pour les plus anciens profs, l'écart salarial est de 18 % avec les cégeps, la situation actuelle nuit donc aussi à la rétention du personnel d'expérience », ajoute Léandre Lapointe, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN. Ce dernier rappelle par ailleurs que les professeur-es de l'ITAQ devraient avoir droit aux clauses d'autonomie professionnelle et de liberté académique similaires à celles des autres cégeps. « Il faut mettre fin à l'ère du deux poids deux mesures. Tout est en place pour régler », insiste-t-il, en rappelant que l'ITAQ a bénéficié d'une hausse de son budget cette année, et ce, dans un contexte général d'austérité.

Régions agroalimentaires

« La Montérégie et le Bas-Saint-Laurent comptent sur l'agriculture et l'ITAQ est une pierre angulaire pour ces deux régions et pour le Québec agricole, en général. Les travailleuses et les travailleurs de l'ensemble de la filière agroalimentaire sont solidaires avec les profs de l'ITAQ », affirme Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

À propos

Le Syndicat des professeur(e)s de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec-CSN regroupe 150 membres répartis sur les campus de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

Le Conseil central de la Montérégie-CSN représente plus de 31 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 205 syndicats provenant de toutes les fédérations de la CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

