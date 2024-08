GESGAPEGIAG, QC, le 5 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, sera en Gaspésie du 7 au 9 août 2024. Lors de la première journée de cette tournée, elle rencontrera les membres des communautés micmaques de Gesgapegiag et de Listuguj, et visitera l'entreprise Gestion Alter‑Direct international (Brûlerie du Quai) dans la Baie-des-Chaleurs.

À cette occasion, la ministre Martinez Ferrada et l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annonceront des appuis financiers de DEC aux deux communautés autochtones et à l'entreprise visitée.

Les représentants des médias sont invités à rencontrer les ministres à chacune des activités publiques auxquelles elles participeront.

Horaire des activités publiques

Le mercredi 7 août 2024

Première activité :

Rencontre avec les membres de Micmacs of Gesgapegiag Band et du gouvernement Mi'gmaq de Listuguj

Heure de début de la rencontre :

14 h

Endroit :

Galgoasiet

101, boulevard Perron

Gesgapegiag, Québec

G0C 1Y1

Deuxième activité :

Visite de la Brûlerie du Quai / Gestion Alter‑Direct international

Heure de début de la visite :

15 h 30

Endroit :

Brûlerie du Quai

200, rue du Quai

Carleton-sur-Mer, Québec

G0C 1J0

Nous demandons aux représentants des médias de confirmer leur présence et de préciser l'activité à laquelle ils souhaitent assister avant 11 h 30 le 7 août 2024 , en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

