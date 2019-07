Invitation aux médias - L'honorable Diane Lebouthillier annonce des investissements destinés à soutenir le tourisme en Gaspésie

MURDOCHVILLE, QC, le 23 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, annoncera, au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, l'octroi de fonds destinés à renforcer le secteur du tourisme en Gaspésie ce qui permettra de stimuler la croissance économique et la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne.

Ces annonces se feront lors de deux conférences de presse qui auront lieu le mercredi 24 juillet 2019 .

1) Conférence de presse à Murdochville :

Heure : 9 h 30



Lieu : Centre de plein air du lac York

À l'extérieur, sous le gazebo près du lac

198, route du lac York Est

Murdochville (Québec) G0E 1W0



2) Conférence de presse à Sainte-Anne-des-Monts :

Heure : 15 h 15



Lieu : Exploramer

1, rue du Quai

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2B6

*Les gens peuvent utiliser le stationnement face à l'église

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Jeremy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Jeremy.Ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca