INVITATION AUX MÉDIAS - Dévoilement de plaques commémoratives en lien avec le hockey

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il dévoilera des plaques commémoratives liées à la désignation comme événement historique de la Première partie officielle de hockey sur glace et à la désignation comme personnage historique de Maurice Richard. Pour l'occasion, il sera accompagné par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest ainsi que de la présidente Sports et divertissement du Groupe CH, Mme France Margaret Bélanger.

Date : Le dimanche 15 mars 2026 Heure : 15 h Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 10 h le dimanche 15 mars 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

