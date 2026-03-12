Un nouveau règlement pour davantage d'intégrité et de sécurité dans le loisir et le sport

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, est fière d'annoncer que le Règlement visant à assurer la protection de l'intégrité des personnes lors de la pratique d'un loisir ou d'un sport entrera en vigueur le 26 mars prochain et souhaite rappeler à tous les partenaires, organismes et autres parties concernées l'importance de respecter les obligations qui en découlent.

La mise en vigueur de ce règlement visera plusieurs objectifs :

offrir des mesures ciblées, efficaces et uniformes pour protéger l'intégrité dans le milieu du sport et du loisir;

promouvoir et encourager l'adoption de comportements respectueux afin de ne pas compromettre l'intégrité physique ou psychologique d'une autre personne;

favoriser la pratique d'activités de sport et de loisir dans des environnements sains, sécuritaires et exempts de violence;

encourager la dénonciation de toute forme de violence pouvant survenir dans le cadre de la pratique d'un loisir ou d'un sport.

Le règlement s'appliquera à toute personne impliquée dans la pratique d'un loisir ou d'un sport organisé par un organisme de loisir, un organisme sportif ou une fédération sportive. Cela inclut notamment un pratiquant, un parent d'un pratiquant, un entraîneur, un moniteur, un instructeur, un animateur, un officiel, un bénévole, un spectateur, un gestionnaire ou un administrateur.

Pour permettre de soutenir les organismes dans l'application du règlement, plusieurs outils ont été élaborés, dont un feuillet d'information sur les comportements positifs à adopter, un référentiel de définitions de comportements prohibés, un modèle de politique en matière de protection de l'intégrité ainsi qu'un aide-mémoire résumant les éléments essentiels du règlement. Tous ces documents, incluant le règlement lui-même, sont disponibles sur le site Web de Québec.ca.

Citations :

« Pour moi, la sécurité et l'intégrité sont essentielles pour inciter les gens à bouger. C'est pourquoi il est important d'établir des règles claires et des mesures de prévention, de garantir des équipements appropriés, de promouvoir de bons comportements pour préserver l'intégrité physique et psychologique de chacun et d'assurer des environnements sains et sécuritaires, et de faciliter la dénonciation de tout acte inacceptable. C'est ainsi que nous contribuerons à bâtir une société active et en santé. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je salue l'entrée en vigueur de ce règlement. En plus d'appuyer la mission du Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport, il renforce les engagements pris dans le cadre du projet de loi no 45. En définissant clairement ce qui n'est pas acceptable, le règlement met en lumière notre responsabilité collective d'assurer des milieux sains, sécuritaires et exempts de violence, et à protéger l'intégrité physique et psychologique de toutes les personnes qui pratiquent un loisir ou un sport. »

Hugo Lafontaine, protecteur de l'intégrité en loisir et en sport

