Concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement - Projet de transformation du Musée d'art contemporain

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et la Société de la Place des Arts de Montréal, annonce la tenue d'un concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pour la création d'une œuvre permanente en arts numériques qui sera intégrée au projet de transformation du MAC. Ce concours se tient du 11 mars au 27 avril 2026.

Le présent concours est lancé à l'occasion du projet de transformation du MAC, au cœur du Quartier des spectacles de la ville de Montréal. L'emplacement stratégique de l'œuvre sur le site vise à créer une expérience immersive, unique et inédite. Le concours est ouvert aux artistes professionnels et professionnelles en arts visuels et en métiers d'art du Québec qui incluent dans leur pratique les arts numériques et, plus précisément, mais non exclusivement, l'art sonore.

À la première étape, un comité de sélection retiendra jusqu'à concurrence de quatre artistes sur la base des dossiers de candidatures admissibles reçus. À la deuxième étape, les quatre candidates et candidats retenus à titre de finalistes seront invités à élaborer une proposition en vue de la réalisation de leur œuvre sonore.

Entre le 15 et le 22 juin 2026, ces finalistes seront invités à une rencontre conjointe d'information technique avec l'architecte et les représentants du MAC et de la Société québécoise des infrastructures (SQI). Durant cette période, les finalistes auront également accès, pour consultation, aux documents architecturaux et à l'équipe de conservation du MAC. Au terme du processus, le jury ne retiendra qu'une seule proposition. Le budget total alloué à la conception finale, à la réalisation et à l'installation de l'œuvre choisie est de 359 540 $, taxes incluses. Le nom de l'artiste retenu pour la confection de l'œuvre sera dévoilé à l'automne 2026.

La date limite pour le dépôt d'une candidature est le 27 avril 2026 à 16 h 30, selon les conditions d'admissibilité en vigueur.

Faits saillants

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement favorise le contact des citoyens avec l'art actuel et soutient le rayonnement des artistes québécois. Elle vise à faire découvrir l'art actuel sous toutes ses formes aux populations du Québec, à soutenir sa présence dans l'architecture et les espaces publics et à enrichir le cadre de vie des citoyens.

Depuis 1961, la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics a permis un essor de l'art public grâce à des œuvres intégrées aux bâtiments publics du Québec. Près de 4500 œuvres ont été intégrées à des bâtiments et à des sites publics dans 17 régions administratives.

