Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Festival International du Film sur l'Art

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec octroie 285 000 $ au Festival international du Film sur l'Art, qui se déroule à Montréal et à Québec jusqu'au 22 mars. Cet appui gouvernemental soutient le rayonnement international du film sur l'art et des arts médiatiques.

Depuis près de 45 ans, le Festival International du Film sur l'Art (Le FIFA) s'est donné comme mission d'être une vitrine d'exception participant à la promotion du film sur l'art. Il met en lumière le travail remarquable des artisans du cinéma, de la vidéo et des arts visuels d'ici et d'ailleurs. Pour le vaste public, c'est l'occasion d'assister à la projection de l'un ou l'autre des plus de 200 titres présentés en provenance d'une quarantaine de pays. Parmi eux, le film d'ouverture Mon amour, c'est pour le restant de mes jours, de la réalisatrice québécoise André-Line Beauparlant, présenté simultanément à Montréal, au Monument-National, et à Québec, au Musée national des beaux-arts du Québec.

Différents événements spéciaux sont également proposés, comme Le FIFA Classiques et Le FIFA Connexions. Volet professionnel du FIFA, ce dernier aura lieu du 16 au 18 mars, et réunira des diffuseurs, des producteurs, des programmateurs et des artistes de partout dans le monde pour échanger sur les enjeux qui les touchent et favoriser la découverte et la circulation des productions québécoises.

Citations

« Le Festival International du Film sur l'Art est un lieu exceptionnel de découvertes pour le public et de rencontres pour les créateurs et les professionnels de ce secteur d'activité. Je me réjouis du soutien apporté à cet événement qui, en plus de présenter des œuvres de grande qualité qui mettent en valeur les pratiques artistiques et les arts médiatiques, démontre le dynamisme des diffuseurs et des producteurs d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« À Montréal, les festivals font partie de notre ADN et la culture se vit et se partage avec le public. Depuis près de 45 ans, le Festival International du Film sur l'Art permet aux Montréalaises et aux Montréalais, comme aux visiteurs, de découvrir des œuvres qui font dialoguer le cinéma et les arts sous toutes leurs formes. Pour notre gouvernement, il est essentiel de soutenir des événements comme le FIFA, qui contribuent à la vitalité culturelle de notre métropole et à son rayonnement sur la scène internationale. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au FIFA une aide de 165 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels , ainsi qu'une somme de 20 000 $ en vertu du programme Aide à l'exportation et au rayonnement culturel - audiovisuel .

Le ministère de la Culture et des Communications octroie au FIFA 30 000 $ grâce à son programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation pour l'accueil de professionnels internationaux .

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival International du Film sur l'Art en accordant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds signature métropole .

