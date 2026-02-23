Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - Lancement du deuxième appel à projets pour les infrastructures sportives, récréatives et de plein air

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Pour permettre aux Québécoises et Québécois de bouger davantage et de profiter d'installations modernes et accessibles dans leur milieu de vie, Ia ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, lance aujourd'hui le deuxième appel à projets, qui prévoit une enveloppe de 300 millions de dollars pour les deux volets du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Au cours des dernières semaines, la ministre Charest a parcouru les régions du Québec afin de rencontrer les élus municipaux ainsi que les acteurs du milieu pour leur présenter la nouvelle mouture du programme.

Concrètement, le programme permet aux municipalités, aux organismes à but non lucratif, aux coopératives de solidarité, aux organismes scolaires et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux instances des Premières Nations ou inuit de soumettre des projets de construction, d'aménagement, de rénovation et d'amélioration des infrastructures sportives, récréatives et de plein air. Il contribue à moderniser les installations et à offrir aux familles des espaces sécuritaires, accessibles et adaptés aux besoins de la population.

Les projets retenus pourraient bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 66 % des coûts admissibles, jusqu'à un maximum de 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives et récréatives (volet 1) et de 500 000 $ pour les infrastructures de plein air (volet 2). Ces investissements généreront des retombées économiques concrètes dans toutes les régions du Québec, notamment par la création d'emplois et le recours aux entreprises locales, tout en favorisant l'accueil de nouvelles familles dans les communautés.

Les demandes doivent être déposées, selon le volet ciblé, d'ici le 22 juin 2026 pour le volet 1 et d'ici le 21 mai 2026 pour le volet 2.

« L'accessibilité et la proximité des infrastructures sportives, récréatives et de plein air demeurent essentielles pour que tous les Québécois puissent bouger et rester en santé. L'accessibilité, une priorité pour moi, permet non seulement d'offrir des lieux adaptés aux besoins des citoyens, mais aussi de soutenir le développement de nos municipalités et la vitalité de nos communautés. C'est pourquoi nous investissons des sommes historiques dans la construction et la modernisation de ces installations partout au Québec. C'est donc avec fierté que nous lançons ce nouvel appel à projets très attendu. J'invite les municipalités, les organismes admissibles et nos partenaires à y participer afin de bâtir un Québec doté d'un parc d'infrastructures récréatives, sportives et de plein air de qualité, au bénéfice de l'ensemble de la population. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Depuis 2018, plus de 1,16 milliard de dollars ont été investis dans plus de 1 400 projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air à travers le Québec, ce qui représente des sommes sans précédent consacrées au développement des infrastructures sportives.

En 2023, à la suite du premier appel à projets, doté d'une enveloppe de 300 millions de dollars, 322 projets ont été retenus dans toutes les régions du Québec, dont 202 dans le volet 1 et 120 dans le volet 2.

Répartition régionale : cette démarche a permis de soutenir des projets dans l'ensemble des régions du Québec, au bénéfice de 100 des 104 municipalités régionales de comté (MRC), soit 96 % d'entre elles.

Le programme comporte deux volets : Volet 1 - Infrastructures sportives et récréatives : ce volet permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d'aménagement d'infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d'activités physiques, à l'exception des infrastructures de plein air; Volet 2 - Infrastructures de plein air : ce volet vise à financer la réalisation de projets d'aménagement et de mise à niveau d'infrastructures de plein air.



Pour en savoir plus sur le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air ou pour déposer un projet : https://www.quebec.ca/tourisme-loisirs-sport/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-infrastructures/programme-aide-financiere-infrastructure-recreative-sportive-plein-air/pafirspa-2026

