Le ministre de la Culture et des Communications soutient la création du premier programme de niveau universitaire en découvrabilité des contenus culturels

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'un soutien gouvernemental a permis la création du premier microprogramme de 2e cycle portant sur la découvrabilité dans les secteurs de la culture et de la production médiatique au Québec. La formation sera offerte par la Faculté de communication de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) dès l'automne 2026.

Bénéficiant d'une aide financière de 111 025 $, ce microprogramme s'inscrit dans la continuité des actions menées par le gouvernement du Québec en matière de découvrabilité, notamment dans le cadre la Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique adoptée à l'unanimité le 11 décembre 2025.

L'initiative de l'UQAM permet aux professionnels des secteurs culturels et de la production médiatique d'acquérir des outils concrets pour mieux positionner leur offre dans les environnements numériques et hors ligne. La formation aidera les personnes participantes à développer les compétences nécessaires pour comprendre la circulation des contenus culturels aujourd'hui, agir stratégiquement sur les mécanismes qui influencent leur visibilité et concevoir des stratégies favorisant l'accès aux œuvres et leur rayonnement. Par exemple, cette offre de formation pourrait soutenir les agentes et agents de développement culturel numérique (ADN) dans l'approfondissement de leurs connaissances et l'obtention d'une attestation d'études supérieures démontrant leurs compétences dans ce domaine.

« Depuis bientôt quatre ans, j'ai fait de la découvrabilité l'un de mes dossiers prioritaires. Vous me voyez donc très heureux que l'UQAM vienne offrir ce microprogramme sur la découvrabilité. C'est avec des initiatives comme celle-ci, combinées aux actions du gouvernement, comme l'adoption de la loi 109 et la mobilisation du Québec à l'UNESCO, que nous permettrons à la culture québécoise de profiter de la révolution numérique plutôt que de la subir. Par cette nouvelle formation en découvrabilité, l'UQAM nous aidera collectivement à avoir une meilleure connaissance théorique des enjeux entourant la découvrabilité et aussi à outiller le milieu culturel avec des praticiens capables d'accompagner le secteur dans les années à venir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette nouvelle offre de cours spécialisés permettra à la fois de développer une expertise capable de répondre aux enjeux de la découvrabilité de nos contenus numériques francophones, et de former des acteurs et actrices clés dans les secteurs culturels. En misant sur l'expertise, la formation et la recherche, nos universités jouent un rôle central dans cette transition. Grâce à leur engagement, nous renforçons la capacité de notre écosystème culturel à innover, à rayonner et à affirmer la place de la culture québécoise dans l'espace numérique. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Avec ce programme, l'UQAM franchit une étape décisive : nous passons d'une expertise de recherche reconnue, portée notamment par les travaux de notre Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique (LATICCE) et de notre Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement, à la transmission des savoirs et des compétences nécessaires pour intervenir concrètement sur les environnements numériques de la culture. La découvrabilité, qui touche l'ensemble des secteurs culturels, est un champ interdisciplinaire à la croisée de la communication, de la science politique et de la littératie des données. Initié par notre École des médias, ce microprogramme met en dialogue ces expertises et crée des ponts entre la théorie et la pratique. Je tiens à saluer l'appui du ministère de la Culture et des Communications pour cette initiative. »

Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM

La découvrabilité vise à assurer la visibilité et l'accès aux contenus culturels francophones dans l'espace numérique. L'octroi de cette somme s'inscrit dans un objectif du Ministère de favoriser le rayonnement des contenus culturels québécois pour assurer une diversité d'expressions culturelles en ligne.

Les objectifs du microprogramme proposé par l'UQAM sont les suivants : permettre aux actrices et acteurs du milieu culturel de développer une connaissance approfondie de l'ensemble des enjeux liés à la découvrabilité des contenus culturels (incluant les contenus médiatiques) en ligne; favoriser l'émergence de pratiques permettant d'améliorer la visibilité et le rayonnement des contenus culturels dans l'environnement numérique; intégrer les pratiques de description et de structuration des données descriptives selon les normes communes sectorielles existantes et les standards internationaux, de même que celles concernant la collecte et l'analyse des données d'usage.

Les agents de développement culturel numérique (ADN) participent activement à la transformation numérique des organisations culturelles d'un secteur ou d'un territoire. Conscients des bénéfices de la mutualisation des ressources, ils travaillent en communauté de pratique professionnelle en prônant des valeurs de collaboration, de partage et de transfert de connaissances.

