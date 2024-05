Invitation aux médias - Déclenchement de la grève chez MDA Espace

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les 160 travailleurs et travailleuses de MDA Espace ont déclenché hier soir la première grève de l'histoire de l'entreprise. Devant l'insuffisance de l'offre de l'employeur, ils et elles se mobilisent pour parvenir à obtenir une bonne convention collective. Des porte-paroles seront présents pour leur témoigner leur appui.

Aide-mémoire

Quoi : Prise de parole en appui à la grève chez MDA Espace



Quand : Jeudi 9 mai, 11 h 30



Qui : Michel Mercier, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) François Enault, 1er vice-président de la CSN



Où : Devant l'entrée de MDA Espace, 21025 route Transcanadienne, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3R2

