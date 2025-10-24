Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre responsable des Relations canadiennes, M. Simon Jolin-Barrette

24 oct, 2025, 14:00 ET

SHERBROOKE, QC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Relations canadiennes et ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie de sa collègue députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse sur la création d'un Observatoire de recherche sur les enjeux constitutionnels du Québec.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Aux journalistes qui souhaitent y participer : veuillez confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected].

DATE :

Le 27 octobre 2025



HEURE :

9 h 45



LIEU :

Sherbrooke

 * L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations canadiennes

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, Tél. : 367 995-6635; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]

