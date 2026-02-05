Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Annie Landreville à titre de juge de la Cour du Québec.

Mme Annie Landreville est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2000. Elle a commencé sa carrière en pratique privée en 2000 et a poursuivi l'exercice de sa profession, cette même année, au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2024, elle y occupait la fonction de procureure en chef. Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale, à la Chambre de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre civile à Rivière-du-Loup.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777