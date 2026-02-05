Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
05 févr, 2026, 08:33 ET
QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Annie Landreville à titre de juge de la Cour du Québec.
Mme Annie Landreville est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2000. Elle a commencé sa carrière en pratique privée en 2000 et a poursuivi l'exercice de sa profession, cette même année, au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2024, elle y occupait la fonction de procureure en chef. Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale, à la Chambre de la jeunesse et, subsidiairement, à la Chambre civile à Rivière-du-Loup.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777
Partager cet article