Redéfinition du mandat de Radio-Canada - La Société Radio-Canada doit considérer, protéger et promouvoir l'identité et la culture québécoises

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - À l'aube du budget du gouvernement fédéral qui sera déposé le 4 novembre prochain, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre responsable des Relations canadiennes et ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, réaffirment la position du Québec concernant l'avenir de la Société Radio-Canada.

La redéfinition du mandat de la Société Radio-Canada et la protection de son financement ont été mises de l'avant lors de la dernière campagne électorale fédérale.

C'est dans ce contexte que le gouvernement du Québec réitère aujourd'hui la nécessité d'être impliqué activement dans la révision du mandat de la Société Radio-Canada. Il est capital que la Société Radio-Canada considère, protège et promeuve l'identité et la culture québécoises, la langue française, seule langue officielle et commune du Québec, et la souveraineté culturelle du Québec. Le gouvernement du Québec réclame également l'inscription officielle, dans le mandat de Radio-Canada, du respect et de la défense de la spécificité du Québec, le renforcement de la place du français et la prise en compte des intérêts du Québec au sein de Radio-Canada, tout comme l'officialisation du processus de nomination des postes clés afin d'assurer la présence de représentants du Québec et le respect de la maîtrise de la langue française au sein de la société d'État.

Rappelons que cette prise de position est conforme au projet de loi no 109, Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique, et au récent rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec. Cette prise de position répond également à la recommandation no 35 du rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne.

Citations

« Pour la culture québécoise, Radio-Canada est une institution de la toute première importance; c'est au cœur de notre identité nationale. C'est notre culture dont il s'agit et ça nous regarde, comme c'est le cas pour les francophones ailleurs au Canada. Aujourd'hui, nos demandes sont claires. Elles sont nécessaires pour la survie de notre langue et de notre spécificité culturelle. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Québec, société distincte et seul État francophone en Amérique du Nord, devra toujours redoubler d'efforts pour protéger et développer son autonomie et sa capacité d'action au sein de la fédération canadienne. Nous prenons aujourd'hui ni plus ni moins l'espace qui nous revient. La Société Radio-Canada étant financée notamment avec l'argent des contribuables québécois, nous sommes en droit d'exiger que la culture, la langue et les spécificités québécoises soient valorisées et bien représentées. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes

Faits saillants

En juin 2024, le ministre de la Culture et des Communications a créé le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ). Le mandat de ce groupe : proposer des actions concrètes pour assurer la pérennité et le rayonnement du secteur.

Le 21 mai 2025, le ministre de la Culture et des Communications a déposé le projet de loi n° 109, Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique , dont les consultations particulières ont eu lieu en octobre dernier.

109, , dont les consultations particulières ont eu lieu en octobre dernier. Le 5 septembre dernier, le GTAAQ a déposé son rapport Souffler les braises : pour une stratégie nationale de l'audiovisuel au Québec.

Recommandation no 35 du rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne : Réclamer de l'État fédéral qu'il inscrive nommément le respect et la défense de la spécificité du Québec dans le mandat de la Société Radio Canada.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

