QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Barreau du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, annoncent l'octroi de 3 220 529 $ pour la réalisation de 16 projets dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Dans le cadre de l'Entente Justice citoyens, il avait été annoncé que l'enveloppe du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice serait bonifiée pour atteindre 2 millions de dollars. Devant la qualité et la pertinence des projets reçus, les partenaires de Justice citoyens ont convenu d'augmenter, pour cette année, l'enveloppe totale à plus de 3 millions de dollars.

Ainsi, l'aide financière accordée aux 16 organismes sélectionnés variera entre 50 000 $ et 300 000 $ sur une période de 1 à 3 ans. Ce financement permettra aux organismes de réaliser divers projets afin de développer leur offre de services à la population en matière d'accès à la justice, en plus de favoriser la collaboration des intervenantes et intervenants du milieu.

Citations

« Au cours des dernières années, nous avons multiplié les actions afin de rendre notre système de justice plus accessible et plus humain. Les initiatives soutenues dans le cadre de ce programme sont concrètes et centrées sur les besoins réels des citoyennes et citoyens. Elles permettront de mieux les informer et de mieux les accompagner dans leurs démarches judiciaires. Nous tenons à remercier les organismes qui, par leur engagement et leur expertise, contribuent chaque jour à rapprocher la justice des gens. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec

« Favoriser l'accès à la justice repose notamment sur la capacité collective à rejoindre les citoyennes et citoyens là où ils se trouvent, en leur offrant des services adaptés à leurs réalités. Les investissements annoncés permettront de soutenir des projets qui amélioreront concrètement leur quotidien. La Chambre des notaires est fière de contribuer à ces initiatives qui rendent la justice plus simple, plus accessible et mieux arrimée aux besoins de la population. L'engagement déterminant des organismes ancrés dans nos communautés illustre leur volonté d'offrir un soutien réel et durable aux citoyennes et citoyens. Leur contribution demeure essentielle pour renforcer l'accès à la justice partout au Québec. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

« Le Barreau du Québec se réjouit de constater que la mise en commun des fonds encourage des projets concrets, innovants et durables en matière d'accès à la justice. Avec la bonification annoncée, le système de justice pourra compter sur des initiatives créatives et essentielles visant à soutenir notamment, dans la défense de leurs droits, des personnes réfugiées, des personnes autochtones, des personnes aînées, des femmes victimes de violence conjugale. Nous saluons le travail colossal des organismes qui collaborent à la bonification de l'accès à la justice en première ligne et qui favorisent un meilleur accès à l'information juridique de qualité. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

Liens connexes

Pour consulter la liste des projets soutenus : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/faj/RA_FAJ_Projets_subventionnes_2025-2026_MJQ.pdf

Pour en savoir plus sur l'entente : 80 millions de dollars pour favoriser l'accès à la justice.

Pour en savoir plus sur les partenaires, consulter leur site Web respectif : le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec.

Pour en apprendre davantage sur le Programme, consultez cette page Web : Faciliter l'accès à la justice | Gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

