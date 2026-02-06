Six projets pour favoriser l'écologie du lac Mégantic et l'aménagement de ses environs

LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent l'octroi d'une somme de 2 112 956 $ pour la réalisation de projets structurants pour la communauté de Lac-Mégantic et des municipalités limitrophes. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.

Les six projets retenus visent à répondre aux besoins concrets de la population, tant sur le plan environnemental que communautaire :

Projet Somme financée Projet 1 : construction d'un immeuble de six logements

locatifs 400 000 $ Projet 2 : aménagement de deux bassins de rétention dans le

secteur Le Bercail 597 956 $ Projet 3 : études préparatoires aux projets d'aménagements

fauniques pour les rivières Clinton et Arnold à Saint-Augustin-de-

Woburn 120 000 $ Projet 4 : travaux de réduction des sédiments dans le lac

Mégantic, secteur Baie-des-Sables 470 000 $ Projet 5 : mise à niveau des installations de la montagne de la

station touristique Baie-des-Sables 350 000 $ Projet 6 : réhabilitation de la croix lumineuse 175 000 $

Notons que le gouvernement du Québec a créé le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, qui totalise plus de 19 M$, à partir des sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire survenue en juillet 2013. À ce jour, 44 projets ont reçu un appui financier, pour un total de plus de 14,7 M$.

Citations

« Ces projets sont le résultat d'un travail collectif et d'une volonté commune de bâtir un avenir durable pour le lac Mégantic. Je suis fier de voir la communauté s'impliquer activement dans des initiatives qui répondent à ses besoins et qui honorent le bien-être commun. »

François Jacques, député de Mégantic et whip en chef du gouvernement

« Nous sommes engagés à soutenir des projets porteurs qui contribuent à la reconstruction de la communauté de Lac-Mégantic et à son mieux-être. Ces projets, qui bénéficieront aux Méganticois ainsi qu'aux communautés voisines, sont un exemple de la solidarité et de la vision dont ils font preuve dans leur inspirant rétablissement. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« À titre de ministre des Affaires municipales, je veux que chaque projet appuyé par le Fonds réponde à des besoins bien réels pour la communauté de Lac-Mégantic et des environs. Les initiatives retenues améliorent directement la qualité de vie des citoyens, notamment en logement et en aménagement. En soutenant ces démarches, on poursuit le travail entrepris avec et pour la population afin de renforcer le territoire et d'offrir des services qui font une vraie différence dans le quotidien des gens. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« La tragédie de Lac-Mégantic nous rappelle à quel point la protection de nos milieux naturels et de nos communautés est essentielle. Avec ces projets, le gouvernement du Québec agit pour que le territoire de Lac-Mégantic se reconstruise en misant sur la qualité de l'eau et la préservation des écosystèmes. C'est notre devoir de transformer ce drame en un avenir durable pour les générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants

En juin 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision dans laquelle elle confirme notamment que le gouvernement peut utiliser à sa guise la somme résiduelle de 39 M$ qui lui revient en vertu du Plan d'arrangement de la Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie . De cette somme, 20 M$ ont été remis directement aux familles des victimes de la tragédie. Les quelque 19 M$ restants sont investis au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.

. De cette somme, 20 M$ ont été remis directement aux familles des victimes de la tragédie. Les quelque 19 M$ restants sont investis au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Afin que cette dernière somme soit allouée à des initiatives significatives et bénéfiques pour la communauté, la population de Lac-Mégantic et des communautés limitrophes a été invitée à présenter des projets. Un comité consultatif piloté par le député de Mégantic, François Jacques, a ainsi été mis sur pied pour analyser et sélectionner des projets.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur la redistribution des 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059.

