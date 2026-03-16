INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant la modernisation du secteur de l'alcool
Nouvelles fournies parCabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse
16 mars, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, ainsi que la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la modernisation du secteur de l'alcool.
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Date :
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Le 17 mars 2026
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Heure :
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11 h
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Endroit :
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Salle Evelyn-Dumas (1.30)
SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse
Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes, Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Cell. : 367 990-7086, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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