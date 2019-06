Invitation aux médias - Conférence de presse concernant deux usines de fabrication de réservoirs de produits pétroliers

COWANSVILLE, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée provinciale de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, et le député fédéral de Brome-Missisquoi, l'honorable Denis Paradis, annonceront des appuis financiers à Gestion Jerico inc. pour ses usines de Cowansville (Industries Granby S.E.C.) et de Sherbrooke (Pro-Par inc.).

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Après la conférence de presse, les médias pourront prendre part à une visite accompagnée de l'usine. Les caméras et les appareils photos seront interdits, et le port de chaussures fermées sera obligatoire.

Date de la conférence de presse :

Vendredi 21 juin 2019

Heure :

10 h

Lieu :

Industries Granby

1er étage

98, rue des Industries

Cowansville (Québec)

J2K 0A1

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Sources : Maryse Dubois, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 450 931-0193; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca