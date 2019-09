Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce d'un événement reconnaissance post-inondations 2019

PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis, et les membres du conseil d'arrondissement, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse pour annoncer la tenue prochaine d'un gigantesque événement public gratuit visant à reconnaître les efforts collectifs et la résilience des sinistrés, des employés municipaux, des bénévoles, des partenaires et de la population en général pendant la crue des eaux 2019.

Date : Le mercredi 25 septembre 2019



Heure : 11 h



Endroit : Mairie d'arrondissement

13665, boulevard de Pierrefonds

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Renseignements: Source et renseignements : Johanne Palladini, Chef de la Division des relations avec les citoyens et des communications, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 514 626-5116