Plus de 1,7 million de dollars de DEC, Patrimoine canadien et EDSC permettront d'appuyer le projet novateur de la petite île habitée de l'archipel des Îles‑de‑la‑Madeleine.

ÎLE D'ENTRÉE, QC, le 12 juillet 2023 /CNW/ - Développement économique du Canada pour les régions du Québec, Patrimoine canadien et Emploi et Développement social Canada

Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant 1 784 533 dollars au Conseil pour les anglophones madelinots (CAMI), une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la communauté anglophone des Îles‑de‑la‑Madeleine, pour son projet de transformation d'une ancienne école de l'Île d'Entrée en un centre communautaire multifonctionnel.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St‑Onge, la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ces appuis visent la réalisation d'un projet de revitalisation de l'Île d'Entrée dont l'objectif est de ranimer le potentiel social et économique de la communauté d'expression anglaise en situation minoritaire par la conversion d'un ancien bâtiment scolaire en une installation multifonctionnelle. Le projet du Centre multifonctionnel et musée de l'Île d'Entrée, dont l'investissement est évalué à 2 362 852 dollars, permettra au CAMI de doter l'île d'une infrastructure qui sert à la fois d'accueil pour les touristes et d'espaces communautaires, et la construction dans ses locaux d'un musée et d'un centre d'interprétation. L'intégration des fonctions touristiques et communautaires au centre est essentielle pour assurer sa pérennité, compte tenu de la faible densité de population et de la courte durée de la saison touristique de l'Île d'Entrée.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde des contributions qui se détaillent comme suit :

Des contributions non remboursables de la part de DEC totalisant 865 626 dollars ont été accordées en vertu du Programme de développement économique du Québec, volet initiative de développement économique - Langues officielles, dont 323 863 dollars avaient été annoncés en juillet 2020. Une bonification de 541 763 dollars a été accordée en janvier 2021 afin de contrer la hausse des coûts du secteur de la construction. Les coûts de transport des matériaux à l'Île d'Entrée sont également un facteur justifiant cette bonification.

Une contribution non remboursable de 818 907 dollars de la part de Patrimoine canadien en vertu du Programme d'appui aux langues officielles pour quatre projets distincts en lien avec le nouveau Centre communautaire : 601 388 dollars pour le Centre communautaire multifonctionnel; 130 000 dollars pour l'aménagement d'un musée à même l'édifice qui abrite le nouveau centre communautaire; 87 519 dollars pour deux projets d'expositions aménagées à même le nouveau musée.

Un financement de 100 000 $ dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité (FA) 2020 ‑ 2022. Ce financement permet la réalisation de projets d'infrastructures essentielles tels que l'installation d'une rampe extérieure accessible, de deux portes d'accès extérieur accessibles, ainsi que deux toilettes accessibles privées. La composante des projets de petite envergure du FA appuie des projets de construction, de rénovation et de réaménagement qui améliorent l'accessibilité, l'inclusion et la sécurité dans les collectivités et les milieux de travail. Dans le cadre du Fonds, les projets admissibles peuvent recevoir une subvention pouvant atteindre 100 000 $ chacun.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir des organismes comme le CAMI. L'engagement communautaire est essentiel à la vitalité de nos régions et c'est d'autant plus vrai dans le cas de communautés de langue officielle en situation minoritaire de partout au pays. Le projet du Centre multifonctionnel et musée de l'Île d'Entrée inauguré aujourd'hui contribuera non seulement au rayonnement de la belle communauté anglophone des Îles de la Madeleine, mais sera un atout important pour l'offre touristique de tout l'archipel. Bravo à tous pour cette belle initiative! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie--Les Îles‑de‑la‑Madeleine et ministre du Revenu national

« Le soutien annoncé aujourd'hui témoigne de la volonté de notre gouvernement de favoriser le développement économique et de notre engagement renouvelé envers les organismes et les diverses communautés du pays. La contribution financière de DEC accordée au CAMI constitue une excellente nouvelle pour l'Île d'Entrée. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'amélioration de l'expérience touristique du musée, nous sommes maintenant prêts à partager le patrimoine de l'Île d'Entrée avec les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'inauguration du Centre multifonctionnel et musée de l'Île d'Entrée marque une étape importante pour la communauté d'expression anglaise des Îles‑de‑la‑Madeleine. Ce nouvel espace permettra d'offrir des services adaptés aux besoins de la communauté, tout en consolidant son patrimoine culturel. Notre gouvernement répondra toujours présent pour appuyer l'épanouissement de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire et j'ai bien hâte de voir les effets significatifs et durables que ce projet va engendrer aux Îles‑de‑la‑Madeleine. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Pour bâtir un Canada plus inclusif pour tout le monde, nous devons absolument éliminer les obstacles à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Lorsque les personnes en situation de handicap peuvent enfin participer aux différents aspects de notre société, de nos collectivités et de notre économie, c'est tout le pays qui en profite. Je suis particulièrement fière des différentes initiatives mises en place par plusieurs organismes des Îles‑de‑la‑Madeleine au courant des dernières années, qui vont accroître l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'archipel. Que ce soit pour les touristes ou les habitants des Îles, ces projets nous démontrent une fois de plus l'impact que peut avoir le Fonds pour l'accessibilité sur les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Ces projets nous aident à avancer tous ensemble, vers un Canada plus inclusif. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Grâce aux contributions du gouvernement du Canada, nous avons réalisé notre projet pour le Centre multifonctionnel. Nous avons relocalisé notre ancienne exposition et travaillé avec une équipe de muséologues pour la bonifier et la moderniser. Nous sommes très fiers du résultat et nous invitons les visiteurs à découvrir nos nouvelles installations. »

Mike Vigneault, directeur général du CAMI

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Patrimoine canadien et ses organismes du portefeuille jouent un rôle vital dans la vie culturelle, civique et économique des Canadiens. Le ministère appuie la culture, les arts, le patrimoine, les langues officielles, la participation citoyenne ainsi que les initiatives liées aux langues et à la culture autochtones, à la jeunesse et aux sports.

Les fonds octroyés par Patrimoine canadien proviennent du Fonds pour les espaces communautaires et du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle, qui favorise l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.

et appuie leur développement. Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets d'infrastructure à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Plus de 7 200 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité depuis son lancement en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

Restez branchés

DEC sur les réseaux sociaux :

PCH sur les réseaux sociaux :

EDSC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Sources, Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, [email protected] ; Information, Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514-283-7443, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]