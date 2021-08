Investissements de près de 39 M$ du gouvernement fédéral pour un service aérien régional fiable et abordable

Un appui ciblé de DEC aux écosystèmes régionaux de transport qui mènera à la création et au maintien de 107 emplois.

SAINT-IRÉNÉE, QC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le transport aérien régional est crucial pour la croissance économique locale, la circulation des marchandises et la connectivité des Canadiens et des Canadiennes à travers le pays. La pandémie ayant engendré d'importantes répercussions sur les écosystèmes régionaux de transport aérien, le gouvernement fédéral s'était engagé lors du discours du Trône de 2021 à travailler avec des partenaires pour que les Canadiens vivant en région aient accès à un service aérien régional fiable et abordable.

Dans cette optique, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'intention du gouvernement du Canada de consentir des appuis financiers totalisant 38 930 308 $ aux Villes de Rouyn-Noranda et d'Amos et à la MRC de Charlevoix-Est, de même qu'à l'aéroport régional de

Val-d'Or, à la Société de développement de la Baie-James, à la Nation Crie de Chisasibi et au Réseau québécois des aéroports, ainsi qu'à Pascan Aviation, Air Inuit, la Coopérative de transport régional du Québec (TREQ) et Air Creebec. Ces contributions viendraient s'ajouter à celles annoncées récemment au Québec et qui totalisaient 18 886 705 $, pour un grand total de 57 817 013 $.

Alors que le gouvernement met en branle son plan pour une relance économique robuste et une croissance forte, il est plus important que jamais de mettre en place toutes les conditions gagnantes pour les régions du Québec et du Canada. En ce sens, le transport aérien régional est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises partout au pays. Il est essentiel de relier les Canadiens vivant dans les communautés rurales et éloignées avec les centres urbains, de livrer les marchandises canadiennes sur les marchés mondiaux et d'accueillir les visiteurs internationaux dans toutes les régions du pays, lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Citation

« Le Canada est un immense pays, et on se doit de travailler sans relâche pour resserrer les liens entre nos communautés. C'est également important de protéger nos écosystèmes régionaux de transport aérien pour les milliers de travailleurs que ce secteur emploie et pour les nombreuses entreprises et les communautés qui en dépendent. Nous savons qu'une connectivité aérienne abordable à travers toutes les régions est indispensable à une croissance économique saine et inclusive. Ces investissements stratégiques font effectivement partie de notre plan pour reconstruire une économie plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Document connexe

Faits en bref

L'ITAR, administrée par les agences de développement régional (ADR), est dotée d'un budget national de 206 millions de dollars. Lancée en mars 2021, elle soutient l'accès au transport aérien et les écosystèmes régionaux. Elle permet notamment la poursuite des liaisons aériennes existantes et garantit aux aéroports régionaux de rester opérationnels et de continuer à contribuer à la croissance économique des régions, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et exigences post-COVID-19.

L'ITAR est complémentaire aux mesures mises en œuvre par Transports Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]