Investissements de près de 240 000 $ pour le développement touristique de la Chaudière-Appalaches

FRAMPTON, QC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer des investissements de 239 470 $ pour soutenir la réalisation de 20 projets de nature touristique dans la région de la Chaudière-Appalaches.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, ainsi que les membres du caucus des députés de la région, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches.

Citations :

« Je me réjouis de la diversité des projets soutenus par notre gouvernement en Chaudière-Appalaches. Grâce à une offre touristique riche et variée, l'industrie bénéficiera d'une relance forte de ses activités. Notre responsabilité collective est de veiller à maintenir une vision en phase avec les besoins et les attentes des touristes. Je salue les initiatives porteuses des promoteurs, et je leur souhaite un grand succès! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'annonce d'aujourd'hui met en lumière le caractère innovant des entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches, qui savent exploiter de façon responsable les richesses à leur portée et en faire bénéficier toute la communauté. Ces investissements de notre gouvernement contribueront à augmenter le pouvoir d'attraction de la région en séduisant les visiteurs qui privilégient les paysages naturels lors de leurs escapades. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La région de la Chaudière-Appalaches se développe rapidement et se révèle depuis plusieurs années déjà comme étant une destination touristique de choix. Une foule d'activités s'offre aux familles et aux amateurs d'expériences inusitées. Nous tenons à remercier tous les collaborateurs pour leur soutien et à souligner leur engagement envers nos entrepreneurs touristiques. Continuons de travailler ensemble afin de faire de la Chaudière-Appalaches une région unique et attrayante! »

Caucus des députés de la Chaudière-Appalaches

« Cette année, l'EPRT permettra de soutenir 20 entreprises dans la réalisation d'une diversité de projets en lien avec des travaux d'infrastructure, dont des hébergements insolites, des festivals ou des études. Toutes ces initiatives sont caractérisées par le dynamisme des entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches, et cela vient appuyer un fort potentiel de relance économique pour le tourisme dans la région. »

Richard Moreau, président du comité de gestion de l'entente et directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projets soutenus par l'EPRT, volet 3 - développement touristique Aide accordée Domaine Option nature Aménagement d'un anneau de glace, de spas,

de modules de jeu et achat d'équipements sportifs. 25 000 $ Éco-parc des Etchemins Ajout de deux glissades d'eau de type

Aqua Twist. 25 000 $ Miller Zoo Construction d'un enclos pour accueillir des

espèces exotiques et agrandissement de la terrasse avec vue sur les animaux. 25 000 $ Woodooliparc Grotte de spéléologie. 25 000 $ Sentiers pédestres des 3 monts de Coleraine Ajout de quatre unités d'hébergement. 25 000 $ Constructions L.P.G. Étude de marché pour le projet de l'Hôtel quai Paquet, à Lévis. 5 000 $ Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville Étude de concept pour l'aménagement du Quartier de la débâcle. 5 000 $ Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock Accompagnement dans la gestion du nouveau centre d'activités quatre saisons. 5 000 $ Office de tourisme de la MRC des Appalaches Étude sur la mise en valeur du patrimoine industriel minier. 5 000 $ Carrefour mondial de l'accordéon Tenue du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny du 3 au 5 septembre 2021. 10 000 $ Country Lotbinière Tenue du Festival country de Lotbinière du 24 au 26 septembre 2021. 10 000 $ Créations Hit the Floor Tenue de Hit the Floor en famille du 5 au 7 novembre 2021. 10 000 $ Centre DIXtrAction

et Parc-O-Fun Développement d'un système de réservation en ligne et de gestion client. 10 000 $ Croisières AML Optimisation des fonctionnalités de commerce électronique du site Web. 10 000 $ Croisières Lachance Refonte complète du site Web mettant de l'avant des forfaits incluant les principaux attraits de la région. 10 000 $ Le domaine Bergeron Création du site Web de la Distillerie L'incantatrice. 10 000 $ Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce Le Grand Morne à l'ère numérique. 10 000 $ Les sentiers La balade

de Lévis Refonte du site Web. 2 620 $ Sento Spa Refonte complète du site Web. 5 000 $ Ski Massif du Sud Ajout d'un nouveau volet transactionnel au site Web. 6 850 $ Total

239 470 $

Rappelons que, dans le cadre du volet 3 de l'EPRT, l'octroi d'une somme de 25 000 $ à Village Aventuria avait déjà été annoncé.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

