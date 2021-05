La députée Élisabeth Brière annonce l'octroi d'un appui financier à des organismes voués aux arts et à la culture à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 27 mai 2021 /CNW/ - Les arts et la culture nous inspirent et nous rassemblent. De plus, ils renforcent nos communautés et notre économie. Depuis un an déjà, la pandémie touche durement les organismes culturels. Bon nombre d'entre eux subissent des pressions financières exceptionnelles, soit parce qu'ils doivent revoir entièrement leur programmation ou en raison de l'annulation de leurs activités. Pendant ces moments difficiles, le gouvernement du Canada entend maintenir l'appui qu'il leur accorde.

C'est la raison pour laquelle Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, a annoncé aujourd'hui un investissement de 250 400 dollars destinés à 6 organismes estriens voués aux arts, à la culture et au patrimoine. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Les organismes qui reçoivent ces fonds sont les suivants : la Corporation du printemps musical de Sherbrooke; le Festival cinéma du monde de Sherbrooke; le Festival des rythmes d'Afrique de Sherbrooke; le Festival des traditions du monde de Sherbrooke; La Fête du Lac des Nations; et la Maison des arts de la parole pour la tenue de son festival Les jours sont contés. Le gouvernement du Canada accorde cet appui dans le cadre du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine ainsi que du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le document d'information.

Citations

« Notre gouvernement est sensible aux défis que doivent surmonter les organismes culturels et à leur réalité depuis le début de la pandémie. C'est pourquoi nous sommes rapidement passés en mode solution. Nos investissements témoignent de notre engagement à aider les organismes artistiques à exprimer leur créativité et à renforcer nos communautés. Nous souhaitons aux gens de Sherbrooke et des environs de rapidement renouer avec le plaisir d'assister à des spectacles et de participer à des festivals. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Les derniers mois ont été empreints de défis pour le milieu culturel. Alors que Sherbrooke regorge de festivals d'envergure, je suis fière d'annoncer cette contribution dans ces événements phares qui permettront aux citoyens et aux visiteurs d'apprécier de nouveau les merveilles de notre superbe ville. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Notre mission de faire rayonner les musiciens d'ici nous porte à explorer de nouveaux projets à présenter à la population pour 2021 et 2022. On l'a vu durant le confinement, la musique apaise, la musique anime, elle fait vibrer, rassemble et rayonne! Vivement un retour sécuritaire à la musique en personne et aux arts vivants. »

- Claudine Roussel, représentante, Corporation du printemps musical de Sherbrooke

« Le Festival des rythmes d'Afrique est un diffuseur actif pour les arts d'influence africaine. En 17 éditions, le Festival des rythmes d'Afrique est devenu une composante incontournable et un produit d'appel dans l'offre culturelle sherbrookoise. Au fil des années, son audience a dépassé les frontières de notre ville, devenant un événement connu nationalement, et au-delà de nos frontières. »

- Takhiou Gueye, directeur général, Festival des rythmes d'Afrique de Sherbrooke

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit de l'aide financière aux organismes diffuseurs de festivals artistiques ou de saisons de spectacles professionnels ainsi qu'à leurs organismes d'appui.

Organisme Titre du projet Somme allouée Programme CORPORATION DU PRINTEMPS MUSICAL DE SHERBROOKE OFF Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 36 200 $ DCAP FESTIVAL CINÉMA DU MONDE DE SHERBROOKE Festival cinéma du monde de Sherbrooke 52 500 $ DCAP FESTIVAL DES RYTHMES D'AFRIQUE DE SHERBROOKE Festival des rythmes d'Afrique de Sherbrooke 21 400 $ DCAP FESTIVAL DES TRADITIONS DU MONDE DE SHERBROOKE Festival des traditions du monde de Sherbrooke 76 400 $ DCAP FÊTE DU LAC DES NATIONS Fête du Lac des Nations 32 400 $ DCAP MAISON DES ARTS DE LA PAROLE Festival de conte Les jours sont contés (26e et 27e éditions) 31 500 $ FCPA

