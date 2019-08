Investissement dans des projets d'infrastructure culturelle en Colombie-Britannique, y compris dans le nouveau Chinatown Storytelling Centre de Vancouver

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, annonce un appui financier pour divers projets d'infrastructure culturelle en Colombie-Britannique, y compris le Chinatown Storytelling Centre, une expérience muséale immersive de pointe visant à préserver et à communiquer l'histoire et les récits des Canadiens d'origine chinoise

VANCOUVER, le 26 août 2019 /CNW/ - L'infrastructure culturelle contribue à la vitalité et à la prospérité économique des collectivités partout au pays. Elle joue un rôle crucial en permettant aux Canadiens de profiter ensemble des arts et de la culture et de célébrer leur riche patrimoine.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, a annoncé, au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'octroi de 500 000 dollars à la Vancouver Chinatown Foundation pour son projet, le Chinatown Storytelling Centre. Une première du genre au Canada, ce musée a été spécialement conçu pour accueillir des archives culturelles et des espaces communautaires dans le quartier chinois historique de Vancouver. Il vise à rendre hommage au patrimoine vivant de ce quartier unique et à présenter les récits variés et les biens culturels des Canadiens d'origine chinoise.

Ce financement permettra à la Fondation de réaménager une ancienne banque pour en faire le Chinatown Storytelling Centre, d'une superficie de 4 000 pieds carrés. Cette nouvelle installation comprendra des espaces d'exposition et de présentation permanents, un espace d'exposition temporaire spécial et un magasin d'articles culturels et éducatifs.

La ministre Ng a également annoncé des investissements totalisant plus de 4,4 millions de dollars pour des projets d'infrastructure culturelle dans 46 organismes artistiques, culturels et patrimoniaux de la Colombie‑Britannique. Les bénéficiaires comprennent le Cranbrook and District Arts Council, la Nanaimo Art Gallery, le Kitimat Museum and Archives, le Vancouver Symphony et le Vernon and District Performing Arts Centre. Les détails se trouvent dans la fiche d'information ci-jointe.

Le financement provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels. En investissant dans des projets comme ceux-ci, le gouvernement respecte son engagement à soutenir d'importantes infrastructures communautaires dans les villes et les villages du Canada.

Citations

« L'appui aux espaces culturels est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir investi dans ces projets d'infrastructure qui vont contribuer à bâtir, partout en Colombie-Britannique, des collectivités dynamiques, culturellement diversifiées, inclusives et branchées. Ces projets nous font voir toute la valeur et l'importance des espaces culturels pour soutenir la croissance du secteur des arts, de la culture et du patrimoine au Canada et stimuler notre économie créative. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Comme j'ai une expérience d'immigrante semblable à celle de nombreux Canadiens, je comprends l'importance de maintenir des liens avec son patrimoine et sa culture. L'investissement que notre gouvernement a fait, aujourd'hui, dans le Vancouver Chinatown Storytelling Centre aidera à préserver et à mettre en valeur l'histoire et la culture du quartier chinois de Vancouver. Je suis fière que cet investissement permette de faire connaître les récits des Canadiens d'origine chinoise d'une manière intéressante et accessible pour tous les Canadiens, et qu'il soutienne la prospérité économique et sociale de l'une des plus anciennes collectivités de Vancouver. »

-- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« La Vancouver Chinatown Foundation est très reconnaissante envers le gouvernement du Canada pour son soutien au Chinatown Storytelling Centre. Le Storytelling Centre permettra aux visiteurs de comprendre la contribution du quartier chinois au développement de Vancouver. Il explorera également l'expérience sino-canadienne et le rôle des Canadiens d'origine chinoise dans l'édification du pays à travers les prismes de l'immigration, de la discrimination, de la création de communautés, de la justice sociale, du patrimoine culturel et de notre histoire interculturelle commune. L'apport immense des premiers immigrants chinois a contribué à façonner le tissu social du Canada et nous rappelle la persévérance et la résilience des premiers pionniers. Le Storytelling Centre est vraiment un projet transformateur. Nous espérons qu'il sera un symbole de la fierté et de la force du Canada en tant que nation multiculturelle. »

-- Mme Carol Lee, présidente, Vancouver Chinatown Foundation for Community Revitalization

Les faits en bref

La Vancouver Chinatown Foundation for Community Revitalization a été constituée en société en 2011 dans le but pour rendre hommage à la culture, à la communauté et au patrimoine du quartier chinois de Vancouver, qui a plus d'un siècle. Depuis plus de sept ans, la Fondation préserve le patrimoine culturel matériel et immatériel du quartier chinois de Vancouver.

Le Chinatown Storytelling Centre abritera un certain nombre d'expositions permanentes, notamment sur l'histoire de la construction du chemin de fer transcanadien, l'établissement du quartier chinois de Vancouver, l'effet de la taxe d'entrée sur les Canadiens d'origine chinoise, la Seconde Guerre mondiale et la lutte pour la citoyenneté, ainsi que sur les défis actuels de tous les quartiers chinois en Amérique du Nord.

Parmi les autres projets d'infrastructure culturelle financés en Colombie-Britannique, mentionnons le soutien à des carrefours culturels; la rénovation de musées et de théâtres; diverses améliorations techniques touchant la scène, l'éclairage et la sonorisation; l'acquisition d'équipement muséologique pour les expositions et la programmation; des améliorations en matière de sécurité et de protection en cas d'incendie; et des études de faisabilité.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie également des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a affecté 300 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2018, au Fonds du Canada pour les espaces culturels, pour soutenir les centres de création et d'autres espaces culturels. Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le volet Infrastructure sociale du plan Investir dans le Canada.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Plan Investir dans le Canada

Vancouver Chinatown Foundation (en anglais seulement)

Fiche d'information

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Ville Organisme Projet Année Montant Bella Coola Lobelco Community Club Lobelco Community Hall Roof Replacement Project 2018-2019 40 000 $ Britannia Beach Britannia Mine Museum Society Terra Lab and Visitor Centre 2019-2020 31 625 $ Chemainus Chemainus Theatre Festival Society Technical Booth Upgrade 2018-2019 20 125 $ Cranbrook The Cranbrook and District Arts Council Plan to Acquire, Renovate and Equip Cranbrook and District Art Gallery 2019-2020 254 000 $ Cranbrook Key City Theatre Society Key City Theatre Mechanical, Electrical and Equipment Upgrades 2019-2020 544 375 $ Duncan Cowichan Valley Regional District - Cowichan Theatre Wireless Receivers and Carpet Replacement 2019-2020 55 000 $ Gibsons Deer Crossing - The Art Farm Society Mobile Media Laboratory 2018-2019 10 000 $ Hornby Island Hornby Island Arts Council Hornby Island Arts Centre 2020-2021 375 000 $ Kitimat Kitimat Museum & Archives Kitimat Museum Accessibility Lift 2019-2020 133 925 $ Nanaimo The Port Theatre Society Stage Lighting LED Upgrade 2019-2020 41 802 $ Nanaimo Nanaimo Art Gallery Society Public Entranceway Enhancement & Pride of Place Project 2018-2019 37 500 $ Nelson The Capitol Theatre Restoration Society Technical Equipment Upgrade and Theatre Improvement Project 2019-2021 147 870 $ Nelson Nelson and District Museum, Archives, Art Gallery and Historical Society Building Access and Igniting Community Engagement: Nelson's Cold-War Bunker & Historic Collection 2018-2019 85 000 $ New Westminster Massey Theatre Society New Lights for Massey Theatre 2018-2019 37 000 $ New Westminster Patrick Street Productions Society Sound Equipment Purchase 2018-2019 12 968 $ North Vancouver North Vancouver Community Arts Council CityScape Community Art Space Facility Upgrade 2018-19 2018-2019 75 000 $ North Vancouver Presentation House Cultural Society Second Floor Studio Fit-Out 2019-2020 38 250 $ Pemberton Pemberton and District Museum and Archives Society Pemberton Station School & John Arn Cabin Project 2019-2020 67 000 $ Prince George The Community Arts Council of Prince George and District Prince George Creative Hub Feasibility Study 2019-2020 34 000 $ Prince George Prince George Regional Art Gallery Association Two Rivers Gallery Renovation 2019-2020 94 083 $ Prince Rupert Northern British Columbia Museum Association Chatham Building Revitalization Project 2019-2020 192 115 $ Richmond Richmond Gateway Theatre Society Microphone Equipment Purchase & Theatre Technical Equipment Feasibility Study 2018-2019 24 133 $ Terrace R.E.M Lee Theatre Alive (1988) Society R.E.M. Lee Theatre Upgrades 2018-2019 199 632 $ Vancouver Vancouver Symphony Society Digital Concert Hall Upgrade for Vancouver's Historic Orpheum Theatre 2019-2020 725 177 $ Vancouver 221A Artist Run Centre Society 236 E Pender St Cultural Hub, Phase 2 2019-2020 66 200 $ Vancouver 221A Artist Run Centre Society 222 Fire Alarm Upgrade 2019-2020 20 000 $ Vancouver The Beaumont Studios Artist Society Beaumont Studios Cultural Spaces Upgrade Project 2019-2020 65 000 $ Vancouver Boca Del Lupo Theatre Performance Works Specialized Equipment 2019-2020 54 984 $ Vancouver Little Mountain Gallery Community Arts Performance Association Little Mountain Gallery Space Evaluation and Planning Project 2019-2020 10 695 $ Vancouver The Arts Club of Vancouver Theatre Society Renovation of the Granville Island Stage 2019-2020 115 000 $ Vancouver I.E. Artspeak Gallery Society Expanded Facilities Project 2018-2019 65 535 $ Vancouver Vancouver Society for Early Music Hodson Manor Renovation 2018-2019 50 000 $ Vancouver Movement Enterprises Society Small Stage Summer Series 2018-2019 20 000 $ Vancouver The Plastic Orchid Factory Society Left of Main Dance Space Renovation - Phase 2 2018-2019 60 000 $ Vancouver Urban Ink Production Society Indigenous Performing Arts Centre Feasibility Study 2018-2019 13 850 $ Vancouver Pink Ink Theatre Productions Association Pi Theatre Storefront Theatre Feasibility Study 2018-2019 12 085 $ Vancouver Burrard Arts Foundation Burrard Arts Foundation New Space Renovation Project 2018-2019 30 507 $ Vancouver Canadian Music Centre BC Region Theatre Upgrade Project 2018-2019 20 000 $ Vancouver Visible Art Society The Blue Cabin Residency 2018-2019 125 000 $ Vancouver Bard on the Beach Theatre Society Bard on the Beach - Lighting Equipment Inventory Project 2018-2019 250 000 $ Vancouver Dusty Flowerpot Cabaret Society Phase 1: Planning 2018-2019 2 500 $ Vernon Vernon and District Performing Arts Centre Society Stage and Production Capacity Improvement Project 2019-2020 75 000 $ Victoria Ballet Victoria Society Upgrading Lighting System to Improve Quality and Accessibility 2018-2019 10 500 $ Wells Sunset Theatre Society Lighting and Sound Upgrade 2019-2020 29 108 $ Whistler Spo7ez Cultural Centre And Community Society Squamish Lil'wat Cultural Centre Cultural Longhouse Feasibility Study 2018-2019 20 677 $ White Rock Peninsula Productions Society NextGen Black Box Theatre Project 2018-2019 12 800 $

TOTAL : 4 405 021 $

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca