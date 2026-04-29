Plus de 7 M$ pour soutenir le développement économique de la Côte-Nord

5 ans après la transformation d'Investissement Québec, les entreprises de la Côte-Nord profitent désormais davantage du financement et de l'accompagnement offerts par la société d'État pour propulser leur croissance

CÔTE-NORD, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Investissement Québec (IQ) annonce aujourd'hui l'octroi de 7,31 millions de dollars pour soutenir quatre entreprises de la Côte-Nord dans leur croissance. Ces projets d'investissement, d'une valeur totale de plus de 30 millions de dollars, incluant la participation d'IQ, visent à permettre aux entreprises d'augmenter leur productivité, moderniser leurs installations et réduire leur empreinte environnementale.

Sylvain Larivière (IQ) Bicha Ngo (IQ) Jonathan Levesque (Fransi) Jean-Philippe Ménard (IQ) (Groupe CNW/Investissement Québec)

« En 2020, Investissement Québec s'est transformé : nous sommes passés d'une société de financement à une véritable agence de développement économique, un guichet unique où les entreprises peuvent avoir accès à l'accompagnement de nos experts pour innover, pour s'automatiser, pour exporter. Cette transformation nous a permis d'accroître nos capacités d'intervention et d'être plus en phase avec les défis des entreprises. Et nos réalisations depuis les 5 dernières années témoignent de la pertinence de notre accompagnement et de la vitalité de l'écosystème entrepreneurial de la Côte-Nord », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec, qui a présenté le bilan des cinq dernières années d'Investissement Québec dans la région, à l'occasion d'une tribune devant la Chambre de Commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam.

« Enfin, je salue les quatre PME dont nous dévoilons aujourd'hui les projets de croissance : elles ont osé aller de l'avant et investir pour leur succès », conclut-elle.

« Sur la Côte-Nord comme ailleurs au Québec, nous sommes présents sur le terrain pour offrir aux entreprises des solutions adaptées à leurs ambitions et les résultats sont probants : les entreprises de la Côte-Nord bénéficient quotidiennement de l'accompagnement, des conseils et du financement d'Investissement Québec » souligne Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et innovation

Quatre projets de croissance soutenus

Situé à Baie-Comeau, Fabrication Fransi se spécialise dans le domaine de l'usinage, du pliage, du roulage, de la soudure et de la fabrication métallique de tout genre et la fabrication sur mesure de pièces d'envergures pour les secteurs de la construction commerciale et industrielle. Investissement Québec accorde un prêt de 5 M$ pour soutenir la transaction de relève de l'entreprise par l'équipe de direction.

Les Transformations Umek se spécialisent dans la transformation des produits de la mer, principalement le crabe des neiges et le homard. Fruit d'un partenariat stratégique unissant les communautés innues de Pessamit, d'Essipit et de Uashat mak Mani-utenam, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, un regroupement de pêcheurs et une compagnie de gestion, l'entreprise franchit une étape charnière de son développement. Afin de répondre à la demande croissante des poissonneries et des grandes chaînes du Québec, l'entreprise réalise un projet d'agrandissement d'usine d'une valeur de 7,95 M$. Cet investissement, qui comprend l'intégration de deux bassins de viviers à homards, est essentiel pour augmenter significativement le volume de traitement, une expansion qui n'aurait pu être concrétisée autrement. Ce projet est appuyé par un prêt d'Investissement Québec de 1,9 M$.

Service du pneu P.J.L. est spécialisée en mécanique, particulièrement en pressage de pneus pour tous les types d'équipements industriels. L'entreprise offre notamment ses services aux grands joueurs manufacturiers et miniers. Pour réaliser des gains de productivité, l'entreprise a pu acquérir de nouveaux équipements permettant de réduire le temps de traitement et de rapatrier certains volets de production. Ce projet d'investissement de 343 750$ est appuyé par un prêt de 171 875 $ d'Investissement Québec.

Bersaco évolue dans le secteur de la transformation du bois, plus précisément dans l'industrie des produits de scieries et ateliers de rabotage pour la fabrication de composantes de palettes. Bersaco est l'une des rares entreprises québécoises à transformer principalement du boulot et du tremble en composantes de palettes prêtes à assembler. Afin d'améliorer son processus opérationnel et d'augmenter sa production pour répondre à d'importants contrats, l'entreprise a pu faire l'acquisition de nouveaux équipements. Ce projet d'investissement de 485 000$ est soutenu par un prêt d'Investissement Québec de 242 500 $.

Des retombées concrètes pour la Côte-Nord

Depuis la transformation d'Investissement Québec en 2020, le mandat de la société d'État a significativement évolué afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Cinq ans plus tard, les résultats obtenus sur la Côte-Nord démontrent clairement la portée de cette transformation.

213 millions de dollars de financement ont été déployés depuis 2020, pour soutenir des projets d'une valeur globale dépassant le milliard de dollars.

de financement ont été déployés depuis 2020, pour soutenir des projets d'une valeur globale dépassant le milliard de dollars. Les efforts d'attraction d'investissement étranger ont permis de générer des investissements totalisant près de 500 M$ dans la région. Les équipes ont également travaillé à mettre en relation les grands donneurs d'ordres avec les PME locales pour générer des retombées supplémentaires.

dans la région. Les équipes ont également travaillé à mettre en relation les grands donneurs d'ordres avec les PME locales pour générer des retombées supplémentaires. Avec près de 60 mandats d'accompagnement technologique, Investissement Québec a soutenu l'augmentation de la productivité des entreprises de la Côte-Nord ainsi que l'intégration de nouvelles solutions technologique et d'automatisation.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Informations : Samuel Bergeron, Conseiller médias et affaires gouvernementales, Tél. : 263-999-8144, Courriel : [email protected]