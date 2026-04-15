Plus de 6,6 M$ pour soutenir le développement économique de Chaudière-Appalaches

5 ans après la transformation d'Investissement Québec, les entreprises de Chaudière-Appalaches profitent désormais davantage du financement et de l'accompagnement offerts par la société d'État pour propulser leur croissance

LÉVIS, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - Investissement Québec (IQ) annoncent aujourd'hui l'octroi de 6,9 millions de dollars pour soutenir cinq entreprises de Chaudière-Appalaches dans leur croissance. Ces projets d'investissement, d'une valeur totale de 22,06 millions de dollars, incluant la participation d'IQ, visent à permettre aux entreprises d'augmenter leur productivité, moderniser leurs installations et réduire leur empreinte environnementale.

Dans la photo (de gauche à droite): Francis Raveneau (Telflex) Patrick Oliver (IQ), Étienne St-Hilaire (Telflex), Jean-Philippe Grondin (Telflex), Bicha Ngo (IQ), Steven Chabot Coulombe (IQ) (Groupe CNW/Investissement Québec)

« En 2020, Investissement Québec s'est transformé : nous sommes passés d'une société de financement à une véritable agence de développement économique, un guichet unique où les entreprises peuvent avoir accès à l'accompagnement de nos experts pour innover, pour s'automatiser, pour exporter. Cette transformation nous a permis d'accroître nos capacités d'intervention et d'être plus en phase avec les défis des entreprises. Et nos réalisations depuis les 5 dernières années témoignent de la pertinence de notre accompagnement et de la vitalité de l'écosystème entrepreneurial de Chaudière-Appalaches », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec, qui a présenté le bilan des cinq dernières années d'Investissement Québec dans la région, à l'occasion d'une tribune devant la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis.

« Enfin, je salue les cinq PME dont nous dévoilons aujourd'hui les projets de croissance : elles ont osé aller de l'avant et investir pour leur succès », conclut-elle.

« Dans Chaudière-Appalaches comme ailleurs au Québec, nous sommes présents sur le terrain pour offrir aux entreprises des solutions adaptées à leurs ambitions et les résultats sont probants : les entreprises de Chaudière-Appalaches bénéficient quotidiennement de l'accompagnement, des conseils et du financement d'Investissement Québec » souligne Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et innovation

Cinq projets de croissance soutenus

Boltech Industrie est spécialisée en conception et en fabrication de panneaux de contrôle connecté offrant des solutions concrètes aux entreprises qui souhaitent recourir davantage à l'automatisation pour augmenter leur productivité. Pour assurer sa croissance, l'entreprise a pu agrandir son usine afin de doubler son aire de production et prévoit également acquérir de nouveaux équipements. Ce projet d'investissement de 4,17 M$ est appuyé par un prêt de 718 300 $ d'Investissement Québec.

Optitube 360, une entreprise manufacturière dans la transformation du métal en tube et profilé, poursuit l'expansion de ses activités grâce à l'acquisition d'un nouveau bâtiment et l'acquisition d'équipements de pointe, notamment la technologie pour la découpe de tube au laser. Grâce à un prêt de 1,56 M$ d'Investissement Québec, l'entreprise peut améliorer la configuration de ses opérations et bénéficier d'installations modernisées, un projet évalué à 9,17 M$.

Telflex Technologie conçoit et commercialise des solutions de télécommunications destinées aux marchés de la défense et de la sécurité publique. Reconnue pour ses systèmes de communication déployables, l'entreprise développe des technologies fiables et robustes adaptées à des environnements opérationnels exigeants.

Grâce à un appui financier de 1,71 M$ d'Investissement Québec (IQ), l'entreprise renforcera sa capacité d'innovation et de développement de solutions technologiques, tout en optimisant sa chaîne d'approvisionnement et en préparant la prochaine génération de systèmes de communication.

Le Moulin Lacoste œuvre dans un moulin construit au début des années 1830. On y produit maintenant diverses farines, mélanges et grains biologiques pour les distributeurs et les boulangers artisanaux. L'entreprise améliore maintenant ses installations pour soutenir sa croissance et rendre ses processus plus efficaces grâce à l'automatisation. Ce projet est appuyé par un prêt de 900 000$ pour un projet d'une valeur totale de 2,41 M$.

Roy Leclair Emballage Inc. se spécialise dans la fabrication et la distribution de contenants et composante pour le marché pharmaceutique, l'entreprise est active dans son marché depuis 60 ans. Afin d'accroître leur compétitivité et leur capacité de production, l'entreprise déploie un plan important d'automatisation pour faire des gains de productivité à toutes les étapes de la production. Ce projet, dont la valeur dépasse les 4,6 M$, bénéficie d'un soutien financier d'IQ prenant la forme d'un prêt de 1,8 M$.

Des retombées concrètes pour Chaudière-Appalaches

Depuis la transformation d'Investissement Québec en 2020, le mandat de la société d'État a significativement évolué afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Cinq ans plus tard, les résultats obtenus en Chaudière-Appalaches démontrent clairement la portée de cette transformation.

2 milliards de dollars de financement ont été déployés depuis 2020, pour soutenir des projets d'une valeur globale de 5,1 milliards de dollars, soit près du double du niveau de la période précédente (2015 à 2020).

de financement ont été déployés depuis 2020, pour soutenir des projets d'une valeur globale de 5,1 milliards de dollars, soit près du double du niveau de la période précédente (2015 à 2020). Les équipes d'Investissement Québec International ont réalisé 909 mandats auprès d'entreprises de la région pour le développement de nouveaux marchés hors Québec et leurs démarches d'exportation. Ces accompagnements ont généré des ventes hors Québec de 1,1 milliard de dollars.

auprès d'entreprises de la région pour le développement de nouveaux marchés hors Québec et leurs démarches d'exportation. Ces accompagnements ont généré des ventes hors Québec de 1,1 milliard de dollars. Les efforts d'attraction d'investissement étranger ont permis de générer des investissements totalisant près de 914 M$ dans la région. Les équipes ont également travaillé à mettre en relation les grands donneurs d'ordres avec les PME locales pour générer des retombées supplémentaires.

dans la région. Les équipes ont également travaillé à mettre en relation les grands donneurs d'ordres avec les PME locales pour générer des retombées supplémentaires. Grâce à 240 mandats d'accompagnement technologique, Investissement Québec a soutenu l'augmentation de la productivité des entreprises de Chaudière-Appalaches ainsi que l'intégration de nouvelles solutions technologique et d'automatisation.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Informations : Samuel Bergeron, Conseiller médias et affaires gouvernementales, Tél. : 263-999-18144, Courriel : [email protected]