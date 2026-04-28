Révision de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique - Mme Louise Blais nommée à titre d'émissaire

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, confient le mandat à Mme Louise Blais de représenter le Québec dans le cadre de la révision de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Mme Blais agira donc à titre d'émissaire auprès des différentes instances gouvernementales canadiennes, américaines et mexicaines lors des travaux en lien avec la révision de l'ACEUM. Rappelons que cette révision représente une occasion pour le Québec de discuter des irritants commerciaux liés aux tarifs imposés par l'administration Trump depuis plus d'un an afin, notamment, d'offrir de la prévisibilité aux entreprises québécoises. Elle vise également à améliorer le fonctionnement de l'accord tout en représentant une opportunité de le reconduire jusqu'en 2042.

Diplomate de carrière et conseillère stratégique, Mme Louise Blais possède une connaissance approfondie du contexte géopolitique et une vaste expérience de négociatrice. Elle a notamment occupé des postes aux ambassades de Washington, de Tokyo et de Paris, et a été consule générale du Canada à Atlanta ainsi que représentante permanente adjointe auprès des Nations Unies. Son expérience au sein d'institutions multilatérales et de relations bilatérales clés lui a permis d'acquérir une solide expertise en gouvernance mondiale, en négociations internationales, en politique commerciale et en développement économique. Avec ce parcours exemplaire et inspirant, Mme Blais est donc la personne toute désignée pour faire valoir les intérêts du Québec lors de la révision de l'ACEUM.

Citations :

« Au Québec, on est déterminés à protéger nos intérêts économiques et à jouer un rôle actif dans le cadre de la révision de l'ACEUM, pour que les résultats nous soient profitables. Notre objectif, c'est de voir nos entreprises, nos communautés et nos travailleurs continuer de prospérer et d'accéder au marché nord-américain afin que ceux-ci puissent poursuivre la création de richesse dans nos régions. La nomination de Mme Blais à titre d'émissaire nous permettra de travailler conjointement avec l'équipe de négociation fédérale ainsi qu'avec tous les intervenants concernés par cette révision, afin que nos priorités soient entendues et adéquatement défendues. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« C'est avec un grand sens des responsabilités que j'accepte ce mandat. Je veux remercier Mme Christine Fréchette, première ministre, et M. Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que ministre responsable de la Stratégie maritime, pour leur confiance. Dans un contexte économique et géopolitique en constante évolution, il est essentiel que le Québec fasse entendre sa voix de manière claire et stratégique. Je travaillerai en étroite collaboration avec les partenaires canadiens et nord-américains afin de défendre nos intérêts, de contribuer à trouver des solutions concrètes et de renforcer la position du Québec au sein de cet accord déterminant pour notre prospérité. »

Louise Blais, représentante du Québec dans le cadre de la révision de l'ACEUM

« Notre gouvernement est bien conscient des préoccupations qu'ont certains secteurs de notre économie, dont l'industrie laitière, face à l'examen de l'ACEUM. Je peux donc vous assurer qu'on sera là, avec Mme Blais comme représentante, pour défendre nos intérêts et promouvoir les forces et les atouts de ces secteurs, qui sont de vrais leviers de développement pour le Québec. Je la remercie d'ailleurs d'avoir accepté cet important mandat pour faire valoir nos orientations et nos intérêts à l'occasion de cette révision essentielle. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'ACEUM est un pilier de la prospérité du Québec et un levier stratégique pour notre économie. Je suis persuadé que Mme Blais mettra toute son expérience diplomatique au service du Québec afin de défendre nos intérêts, de rassurer nos partenaires économiques et de veiller à ce que la voix du Québec soit entendue avec clarté et crédibilité tout au long de ce processus déterminant. Félicitations pour cette belle nomination! »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Faits saillants :

L'ACEUM est entré en vigueur le 1 er juillet 2020 et prendra fin en 2036, à moins que les trois parties impliquées conviennent d'une reconduction.

juillet 2020 et prendra fin en 2036, à moins que les trois parties impliquées conviennent d'une reconduction. Cette première procédure de révision, prévue en 2026, pourrait d'ailleurs mener à la reconduction de l'ACEUM pour une nouvelle période de seize ans.

L'ACEUM couvre l'un des blocs économiques les plus importants du monde. Il vise un marché d'environ 500 millions de consommateurs.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, Courriel : [email protected]; Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Tél. : 438 821-6755, Courriel : [email protected]; Information : Relations medias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]