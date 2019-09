Investir dans les arts et la culture à Fredericton

Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton, annoncera l'octroi de près de 2 millions de dollars pour les arts et la culture à Fredericton

FREDERICTON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les espaces culturels jouent un rôle important dans nos collectivités et permettent aux Canadiens de se réunir et de célébrer leur patrimoine et leur culture. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer la rénovation et l'aménagement d'espaces culturels dans les collectivités du pays.

M. Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada verserait 1,5 million de dollars en 2019-2021 à la Galerie d'art Beaverbrook pour les projets du pavillon Harrison McCain à Fredericton. Patrimoine canadien accorde un million de dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 500 000 dollars, dans le cadre du Fonds des collectivités innovatrices. M. DeCourcey a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, ainsi que de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Le financement appuiera l'agrandissement de la Galerie d'art Beaverbrook. Ce projet d'une durée de deux ans permettra de construire le pavillon Harrison McCain, qui comprendra l'ajout de quatre galeries d'art, une amélioration des services aux visiteurs, des espaces de programmation publique et des installations d'engagement public.

M. DeCourcey a également profité de l'occasion pour annoncer un financement de plus de 430 000 dollars pour l'amélioration des installations et des locaux de quatre autres organismes artistiques et culturels à Fredericton. Il s'agit du Fredericton Playhouse, de l'Auditorium Beaverbrook, du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et de la Société historique York Sunbury (Musée de la région de Fredericton).

Accordé par Patrimoine canadien dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet appui permettra aux organismes d'améliorer l'expérience du visiteur dans un environnement moderne et sécuritaire. Depuis 2015, le Fonds du Canada pour les espaces culturels a permis d'accorder plus de 2,8 millions de dollars à 6 organismes de la région de Fredericton.

Un appui continu aux arts et à la culture

Les arts et la culture sont essentiels à une société inclusive et sont au cœur de l'économie créative croissante du Canada. Les spectacles et autres expériences artistiques connexes rapprochent les auditoires canadiens et les artistes, en plus de refléter notre diversité culturelle, linguistique et régionale.

Un investissement de plus de 50 millions de dollars additionnels a été annoncé dans le budget de 2019 en vue d'appuyer les activités liées aux arts et au patrimoine, notamment des saisons artistiques, des festivals et des célébrations, partout au Canada.

Ce financement additionnel procurera aux bénéficiaires actuels une aide accrue et permettra d'offrir le soutien du gouvernement fédéral à de nouveaux organismes. Il permettra aussi à un plus grand nombre de spectateurs de voir, entendre et découvrir nos artistes de talent dans toute leur diversité, car plus de communautés pourront proposer des festivals et des saisons de spectacles partout au pays. Nous serons ainsi invités à célébrer la diversité de nos communautés et à réaffirmer notre volonté de réconciliation avec les peuples autochtones.

Le 14 août dernier, le ministre Rodriguez annonçait 2,1 millions de dollars octroyés à 181 festivals, célébrations communautaires et diffuseurs artistiques du Nouveau-Brunswick pour 2019-2020. Parmi les groupes et organismes qui recevront un appui, mentionnons le Harvest Jazz & Blues Festival, le New Brunswick Summer Music Festival, le New Brunswick Highland Games Festival et le Pow Wow annuel de la Première Nation d'Oromocto.

Citations

« Nous savons qu'investir dans l'infrastructure culturelle contribue à créer des collectivités fortes et dynamiques, ce qui favorise la croissance économique. Notre gouvernement est heureux d'aider les organismes artistiques et culturels de Fredericton à développer leur scène culturelle et à offrir aux Canadiens des lieux de rassemblement créatifs et novateurs. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les biens des communautés culturelles, comme la Galerie d'art Beaverbrook, contribuent à accroître la prospérité économique, les possibilités d'emploi, la qualité de vie et la prospérité des villes. Notre gouvernement est heureux d'appuyer les efforts du Musée pour créer une destination de classe mondiale qui attirera les visiteurs et contribuera à bâtir la réputation de Fredericton en tant qu'endroit où il fait bon vivre, présentant une image positive de la ville au monde entier. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Nous sommes heureux d'appuyer les institutions artistiques et culturelles de Fredericton. Les organismes qui reçoivent des fonds aujourd'hui sont de véritables joyaux dans notre ville. Ils permettent aux citoyens de faire des activités culturelles et artistiques professionnelles dans notre communauté. »

- M. Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton

« Il y a six décennies cette année, lord Beaverbrook a offert cette galerie en cadeau à la population du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, avec l'appui de nos partenaires des secteurs public et privé, y compris le gouvernement du Canada, nous sommes enthousiastes à l'idée de nous lancer dans la prochaine étape de la vie de notre institution. Le pavillon Harrison McCain honorera l'héritage de cet ardent défenseur de notre région et des arts, et il créera une galerie d'art encore plus ouverte et attrayante qu'auparavant. »

- M. Thomas Smart, directeur et chef de la direction, Galerie d'art Beaverbrook

« La technologie de production des arts de la scène évolue rapidement. L'appui du gouvernement du Canada est essentiel pour des organismes comme le Fredericton Playhouse, car non seulement travaillons-nous à maintenir les services que nous offrons dans la collectivité, mais aussi à les améliorer. Il faut remplacer et améliorer l'équipement spécialisé d'éclairage et de sonorisation pour pouvoir offrir les meilleurs services qui soient aux artistes et aux membres de la communauté. Grâce à ce financement, nous serons mieux à même de faire ces investissements importants. »

- M. Tim Yerxa, directeur général, Fredericton Playhouse

« Nous reconnaissons avec enthousiasme que cet appui de 150 000 dollars, accordé par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, est un financement essentiel qui permettra à notre organisme de créer un théâtre et un espace de présentation permanents de 50 places. Ce financement sera transformateur pour le Temple de la renommée des sports du Nouveau-Brunswick, car il nous permettra de profiter d'un nouveau lieu dynamique pour le déroulement de nos activités quotidiennes. Tout aussi important, il deviendra un espace inspirant pour les groupes communautaires et les organismes sans but lucratif qui ont besoin d’un espace unique pour leurs événements et activités. »

– M. Jamie Wolverton, directeur général, Temple de la renommée des sports du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité pour les espaces culturels.

Le Fonds des collectivités innovatrices (FCI) permet d'investir dans des projets stratégiques qui renforcent l'économie des collectivités du Canada atlantique. En travaillant en partenariat avec les collectivités et les intervenants de la région de l'Atlantique, le FCI fait fond sur les points forts des collectivités et fournit les outils nécessaires pour cerner les occasions de croissance économique durable qui leur sont offertes.

L'investissement supplémentaire de 50,25 millions de dollars sur 2 ans (2019-2020 et 2020-2021) annoncé dans le budget de 2019 sera réparti de la façon suivante :

16 millions de dollars sur 2 ans pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts;

pour la présentation des arts; 14 millions de dollars sur 2 ans pour le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;

20,25 millions de dollars sur 2 ans pour le Programme des célébrations et commémorations.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Tableaux des données

Client/Projet Montant Galerie d'art Beaverbrook - Le pavillon Harrison McCain (2019-2021) Patrimoine canadien (Fonds du Canada pour les espaces culturels) - 1 000 000 $

Agence de promotion économique du Canada atlantique (Fonds des collectivités innovatrices) - 500 000 $ Ce projet aidera à l'agrandissement de la Galerie d'art Beaverbrook en permettant de construire le pavillon Harrison McCain. Il comprendra l'ajout de quatre galeries d'art, une amélioration des services aux visiteurs, des espaces de programmation publique et des installations d'engagement public. 1 500 000 $

Fonds du Canada pour les espaces culturels, Patrimoine canadien

Client/Projet Montant Fredericton Playhouse - Projet d'amélioration de l'éclairage et du son (2018‑2019) Ce projet prévoit l'achat de nouveaux projecteurs mobiles à DEL et d'une nouvelle console de son. Cette mise à niveau de l'équipement améliorera grandement la capacité de l'organisme de créer, de produire et de présenter des spectacles professionnels de qualité dans un espace qui répond aux normes professionnelles et qui améliore la consommation d'énergie. 85 259 $ Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick - Théâtre et espace de présentation (2018‑2019) Le projet contribuera à la création d'un nouveau théâtre/espace de présentation au sein du musée, qui comprendra de l'équipement audiovisuel, de l'éclairage, des sièges et une scène. Cela permettra d'améliorer la qualité de la programmation de l'organisme, y compris le Programme Ambassadeurs Sportifs, une initiative inspirante axée sur les écoles, ainsi que l'initiative des Fêtes du patrimoine. 150 000 $ Auditorium Beaverbrook - Amélioration au bâtiment de Theatre New Brunswick (2019-2020) Ce projet comprendra des mises à niveau à la structure de l'immeuble ainsi que des améliorations aux installations existantes du théâtre, y compris l'ajout d'une cabine de son et de projection, des rampes d'accès pour personnes en fauteuil roulant, la création d'un nouvel espace studio et de foyers d'attente. Cette mise à niveau permettra à l'organisme d'offrir une plus grande variété de spectacles à l'emplacement principal dans un environnement sécuritaire et accessible à tous. 175 000 $ Société historique York Sunbury - Projet de modernisation de l'espace d'exposition Acadian/Pointe-Sainte-Anne (2019-2020) Ce projet comprendra l'amélioration de l'espace d'exposition du musée grâce à de nouvelles vitrines d'exposition, à l'animation numérique et à la capacité de réalité virtuelle ainsi qu'à la technologie d'écran tactile. La réalisation de ce projet aidera l'organisme à améliorer l'expérience du visiteur dans un espace technologique moderne. 26 953 $ Total : 437 212 $

Fonds du Canada pour les espaces culturels (2015-2021)

Client Projet Année Montant Galerie d'art Beaverbrook Le pavillon Harrison McCain 2019-2021 1 000 000 $ Auditorium Beaverbrook Améliorations au bâtiment du Theatre New Brunswick 2019-2020 175 000 $ Société historique York Sunbury Projet de modernisation de l'espace d'exposition Acadien/Pointe-Sainte-Anne 2019-2020 26 953 $ Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick Théâtre et espace de présentation 2018‑2019 150 000 $ Fredericton Playhouse Projet d'amélioration de l'éclairage et du son 2018‑2019 85 295 $ Fredericton Playhouse Projet d'amélioration du projecteur 2017-2018 54 942 $ Société historique York Sunbury Projet de modernisation de l'espace d'exposition Confédération 2017-2018 6 065 $ Fredericton Arts and Learning Projet d'amélioration à l'accessibilité 2016-2017 826 075 $ Galerie d'art Beaverbrook Projet d'amélioration d'équipement d'un nouveau pavillon et des galeries British et High 2016-2017 507 821 $ Société historique York Sunbury Modernisation de l'espace d'exposition 2016-2017 2 449 $ Auditorium Beaverbrook Projet de modernisation du studio 2015-2016 50 000 $ Total : 2 884 600

