Investir dans la productivité de nos PME - 2,5 M$ POUR ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PURESPHERA

BÉCANCOUR, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), M. Donald Martel, et Investissement Québec annoncent un financement de 2,5 millions de dollars à PureSphera dans le cadre de l'initiative grand V.

Située dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, l'entreprise est active dans le recyclage et la gestion d'appareils de réfrigération et de climatisation. L'investissement gouvernemental appuiera un projet de 5 millions de dollars visant à améliorer les équipements existants et à en acquérir d'autres, plus performants, de même que des logiciels de pointe. L'objectif : augmenter la productivité de PureSphera en vue de satisfaire à la demande croissante (20 % annuellement) pour le démantèlement et la récupération d'appareils de réfrigération et de climatisation domestiques et commerciaux. L'entreprise souhaite atteindre une capacité de traitement répondant à la demande du marché.

Les activités de PureSphera permettent d'extraire les gaz réfrigérants contenus dans les systèmes de réfrigération et les agents de gonflement se trouvant dans les mousses isolantes. Ceux-ci sont ensuite compressés et détruits de manière sécuritaire, réduisant ainsi de façon importante les émissions de gaz à effet de serre en plus de générer des crédits compensatoires de carbone. Les autres matériaux (plastiques, métaux, etc.) sont récupérés et revendus comme matières premières. Des pièces usagées de qualité, de tous les types et de toutes les années, sont disponibles pour la réparation des appareils. L'entreprise est la seule au Québec et au Canada à réaliser ce genre d'activité.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la capacité de production des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives sur les différents marchés. L'initiative grand V d'Investissement Québec rejoint cet objectif, en permettant de stimuler les investissements dans les entreprises et d'accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable dans le but de propulser leur croissance.

Citations :

« PureSphera contribue grandement au dynamisme industriel du parc LaPrade et de Bécancour. Son projet d'investissement majeur l'amènera à accroître sa production, ce qui se répercutera positivement sur notre économie ainsi que sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je suis très fier de pouvoir compter sur la présence et l'apport d'une entreprise aussi visionnaire dans ma circonscription. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« En profitant de l'initiative duo grand V d'Investissement Québec, PureSphera saisit tous les avantages de l'offre de soutien financier disponible pour son projet visant à gagner en productivité, en plus de bénéficier d'un accompagnement en innovation. À la clé, une économie circulaire renforcée alors que PureSphera augmente sa capacité de recyclage et réduit l'impact environnemental de ses appareils réfrigérants. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Pour assurer notre transition énergétique, nous devons trouver des moyens efficaces afin de recycler les appareils les plus polluants pour notre planète. Avec sa technologie unique en Amérique du Nord, PureSphera a saisi toute l'importance de miser sur l'innovation pour bâtir un Québec plus responsable et durable. Nous sommes heureux de pouvoir appuyer sa croissance à hauteur de 2,5 millions de dollars et de l'aider à augmenter la cadence de ses activités de récupération, qui sont essentielles au Québec toujours plus vert de demain. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Notre équipe travaille ardemment à développer l'entreprise afin de répondre aux besoins actuels et futurs de nos partenaires GoRecycle et SORAC, les organismes de gestion reconnus par RECYC-QUÉBEC qui nous approvisionnent. L'intelligence, l'ingéniosité et la force de nos travailleurs, soutenues par l'initiative grand V, permettront de réaliser ce travail et, ultimement, d'implanter nos méthodes dans d'autres marchés. »

Mathieu Filion, directeur général de PureSphera

Faits saillants :

PureSphera se spécialise dans la gestion optimale, le démantèlement et le recyclage d'appareils de réfrigération (réfrigérateurs, congélateurs, celliers, etc.) et d'appareils de climatisation (climatiseurs domestiques et thermopompes). Elle participe à l'économie circulaire avec son site de vente de pièces usagées RepareTonFrigo.com.

Le soutien financier comprend un prêt de 2 millions de dollars issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 500 000 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative grand V.

L'initiative grand V, lancée en octobre 2024 par Investissement Québec, vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance. Ayant une cible de financement de 4,5 milliards de dollars d'ici 2027, elle propose une combinaison de financement flexible et d'accompagnement technologique aux entreprises.

Un crédit compensatoire de carbone est une « unité de droits d'émission de gaz à effet de serre qu'un acheteur paie à un fournisseur pour que celui-ci réduise l'émission de gaz à effet de serre à sa place, dans une perspective de carboneutralité » (source : Grand dictionnaire terminologique).

