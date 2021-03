Intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges - La Ville de Montréal dévoile un projet de réaménagement majeur

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, et Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la culture, sont heureux d'annoncer un projet de réaménagement qui transformera l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges.

Dans sa forme actuelle, l'intersection est composée de deux structures d'étagement construites dans les années 1960 et qui sont arrivées à la fin de leur vie utile. La Ville saisit l'occasion pour réaménager cet espace en profondeur, en sécurisant l'intersection pour l'ensemble des usagers et en maximisant la présence d'espaces verts. La porte d'accès de l'ouest du parc du Mont-Royal en sera transformée et sera désormais conviviale et digne du 21e siècle.

« Que ce soit pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes ou les automobilistes, cette intersection est actuellement très peu accueillante. Nous avons une occasion formidable de la transformer pour qu'elle soit mieux adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de structures de béton en hauteur, l'intersection sera en forme de T, au niveau du sol. Ce sera bien plus simple et dégagé », a déclaré Sylvain Ouellet.

Le projet prévoit l'implantation de feux de circulation à deux intersections, celle de Côte-des-Neiges et Remembrance, ainsi que celle de Côte-des-Neiges et Belvédère, de traverses sécurisées à l'aide de feux à décompte numérique, en plus de la bonification de la signalisation et du marquage.

Débutant au printemps 2021, les travaux s'échelonneront jusqu'à l'été 2024.

Mise en valeur du patrimoine historique et naturel du mont Royal

Le projet vient répondre à plusieurs objectifs de l'administration montréalaise en matière d'aménagement. En plus d'offrir aux usagers une nouvelle intersection plus sécuritaire et conviviale, les travaux incluront l'aménagement d'une entrée accueillante et marquante du mont Royal, tout en permettant de compléter le chemin de ceinture, un réseau de sentiers reliant les différents paysages et atouts du mont Royal, sur plus de 300 mètres. Grâce à une importante opération de verdissement, prévoyant la plantation de 430 arbres d'essences et de calibres variés, la connectivité écologique entre le parc du Mont-Royal et le sommet de Westmount s'en trouvera également renforcée.

« Plusieurs éléments d'intérêt historique et paysager de la métropole se trouvent dans ce secteur. Je suis très heureuse que ce vaste projet de requalification puisse les mettre en valeur, tout en nous rappelant le rôle important que joue le chemin de la Côte-des-Neiges dans l'identité montréalaise et comme artère donnant accès aux quartiers et institutions situés à l'ouest du mont Royal », a ajouté Magda Popeanu.

« Grâce à l'entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, ces interventions permettront la mise en valeur d'un carrefour historique qui constitue également une entrée importante du parc du Mont-Royal. Ce mont Royal, véritable repère de notre identité, et plus largement le site patrimonial du Mont-Royal, dont il en est le cœur, sont appréciés par de nombreux visiteurs. Comme l'ensemble des éléments de notre patrimoine, ils représentent une richesse collective dont nous sommes fiers », a affirmé la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Toujours dans cet esprit d'offrir un meilleur accès au parc du Mont-Royal, le projet fait également une place importante au transport collectif. Des arrêts d'autobus positionnés pour favoriser l'accessibilité et le confort seront installés aux nouvelles intersections.

Mise en place de mesures de mitigation

Afin d'assurer une gestion efficace des impacts des travaux sur la circulation, la Ville prévoit maintenir deux voies de circulation dans chaque direction sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Ces mesures permettront d'assurer la mobilité de l'ensemble des usagers dans le secteur et de maintenir un accès au parc du Mont-Royal par le chemin Remembrance.

L'évolution des travaux sera suivie de près, à chaque étape, et un agent de liaison sera désigné pour assurer une communication constante avec le milieu et les institutions.

L'appel d'offres visant la première partie des travaux, soit les travaux d'infrastructures et de réseaux techniques urbains, de voirie et d'aménagement paysager, a été remporté par la firme Eurovia Québec Grands Projets inc. pour un montant total de 43,25 M$. L'enveloppe totale du projet s'établit à 52,2 M$.

Ce projet bénéficie d'une aide financière de 1,6 M$ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Consultez les images du projet ici, ici et ici.

