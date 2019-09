Installations culturelles : Investissement dans les arts et la culture partout en Ontario

Le gouvernement du Canada soutient l'infrastructure des arts en Ontario

TORONTO, le 7 sept. 2019 /CNW/ - Soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels pour favoriser un meilleur accès aux arts et au patrimoine pour tous est une priorité pour le gouvernement du Canada.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3,2 millions de dollars pour les installations culturelles de trois organismes artistiques établis en Ontario.

Le Centre Nia pour les arts recevra 1 931 000 dollars pour la rénovation et la modification de sa salle de spectacle, qui comprendra un lieu de spectacle, un studio d'art numérique, des studios d'arts visuels et d'enregistrement, ainsi qu'une galerie d'art et un espace réservé aux événements. Les rénovations permettront au Centre Nia de réaliser sa mission de créer un centre des arts et de la culture noirs au Canada et d'accroître l'accès aux activités artistiques dans la communauté.

Science Nord à Sudbury a reçu 1,1 million de dollars pour appuyer la conception de nouveaux programmes et d'un espace d'exposition dans le cinéma souterrain de l'installation Terre dynamique.

De plus, la Toronto Dance Foundation a reçu 175 000 dollars pour apporter des améliorations importantes à ses locaux du Winchester Street Theatre. Les améliorations proposées feront en sorte que l'entrée de l'immeuble sera entièrement accessible aux personnes handicapées ou aux prises avec des difficultés physiques.

Le gouvernement du Canada a accordé ces sommes par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Citations

« Les organismes artistiques et culturels comme le Centre Nia, Science Nord et la Toronto Dance Foundation sont au cœur de la vitalité de nos communautés. En appuyant la rénovation de l'infrastructure culturelle, nous nous renforçons les communautés et contribuons à rendre les arts, la culture et le patrimoine plus accessibles à tous les Canadiens. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Centre Nia fait partie intégrante de la communauté de Toronto-St. Paul's. Il se consacre à la mise en valeur et à la promotion des arts de la diaspora africaine. Je suis ravie que ce financement permette au Centre Nia de réaliser pleinement sa mission en créant un espace qui servira de carrefour aux artistes, aux entrepreneurs créatifs, aux organismes artistiques, aux jeunes et aux résidants de la région. »

--L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée de Toronto-St. Paul's

« Nous célébrons l'annonce d'aujourd'hui comme un important pas en avant pour la Toronto Dance Foundation et les résidents de la ville. En investissant dans les rénovations du Winchester Theatre, notre gouvernement appuie un élément unique de notre patrimoine, dont un plus grand nombre de Canadiens pourront maintenant profiter. »

--L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances et député de Toronto-Centre

« Il y a près de quatre ans, notre gouvernement s'est engagé à investir dans les infrastructures des communautés de tout le pays, afin de faire de nos villes des endroits où il fait bon vivre et de stimuler la croissance économique. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec l'annonce d'un important soutien pour la mise à niveau de Terre dynamique de Science Nord. Terre dynamique, ainsi que toutes les expositions et activités de Science Nord, sont d'une importance vitale pour le Nord de l'Ontario, car ils permettent aux résidents et aux visiteurs de mieux comprendre comment le monde qui les entoure fonctionne et évolue. »

--M. Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Les faits en bref

Le Centre Nia pour les arts est un organisme sans but lucratif établi à Toronto, qui soutient et met en valeur les arts de la diaspora africaine et favorise leur appréciation. Fondé en 2009, il offre des programmes en musique, en photographie, en littérature, en arts visuels, en théâtre et en arts interdisciplinaires.

Fondé en 1984, Science Nord/Science North est un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario dont le mandat est de créer et d'offrir, en français et en anglais, un enseignement scientifique de haute qualité qui fait participer les gens à la relation entre la science et la vie quotidienne.

Le Winchester Street Theatre abrite le Toronto Dance Theatre, une compagnie de danse contemporaine professionnelle, et la School of Toronto Dance Theatre, qui offre un programme de formation professionnelle aux danseurs. Fondé en 1968, le Winchester Street Theatre sert également de salle de spectacle abordable pour 175 organismes et artistes individuels qui le louent et l'utilisent tous les ans.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels. Depuis sa création en 2001, le Fonds a appuyé plus d'un millier de projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

Dans le budget de 2017, on prévoyait l'attribution de 300 millions de dollars en 10 ans au Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements un peu partout au Canada contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Centre Nia pour les Arts

Science Nord

Toronto Dance Foundation - Winchester Street Theatre

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca