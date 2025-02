Avec le soutien financier et stratégique de la CDPQ, la transaction établit un chef de file québécois de l'énergie renouvelable idéalement positionné pour accélérer sa trajectoire de croissance dans les années à venir

Les détenteurs d'actions ordinaires d'Innergex doivent recevoir 13,75 $ en espèces par action, soit une prime de 58 % par rapport au prix de clôture de 8,71 $ par action ordinaire et une prime de 80 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume d'Innergex sur 30 jours à la TSX, qui était de 7,66 $ au 24 février 2025

La transaction représente une valeur d'entreprise totale de 10,0 G$, incluant les emprunts liés aux projets et en tenant compte du remboursement de la dette en cours d'Innergex au niveau de la Société et du rachat de toutes les actions privilégiées et débentures convertibles en circulation

Hydro-Québec, le principal actionnaire d'Innergex avec environ 19,9 % des actions ordinaires en circulation 1 , a conclu une convention de soutien et de vote avec la CDPQ aux termes de laquelle il a convenu d'exercer les droits de vote rattachés à la totalité de ses actions ordinaires en faveur de la transaction

, a conclu une convention de soutien et de vote avec la CDPQ aux termes de laquelle il a convenu d'exercer les droits de vote rattachés à la totalité de ses actions ordinaires en faveur de la transaction La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Innergex

La transaction apporte une liquidité immédiate et offre une certitude quant à la valeur pour les actionnaires d'Innergex

La clôture de la transaction est prévue d'ici le T4 de 2025, sous réserve de l'obtention des approbations requises des actionnaires ordinaires d'Innergex et de certaines approbations des organismes de réglementation, ainsi que du respect d'autres conditions de clôture usuelles

LONGUEUIL, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») et la CDPQ ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente définitive datée du 24 février 2025 (la « convention d'arrangement ») aux termes de laquelle la CDPQ fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Innergex (les « actions ordinaires ») (autres que celles qui sont détenues par la CDPQ et certains membres de la haute direction qui procèdent au roulement (les « actionnaires procédant au roulement ») moyennant un prix de 13,75 $ par action en espèces. Aux termes de la convention d'arrangement, la CDPQ fera également l'acquisition de la totalité des actions privilégiées de série A et C émises et en circulation d'Innergex (les « actions privilégiées ») moyennant 25,00 $ au comptant par action (plus tous les dividendes accumulés et impayés et, dans le cas des actions privilégiées de série A, un montant en espèces par action privilégiée de série A correspondant aux dividendes qui auraient été payables à l'égard de cette action jusqu'à l'échéance du 15 janvier 2026, qui est la prochaine date de rachat disponible) (la « transaction »).

Logos d'Innergex et de la CDPQ (Groupe CNW/Innergex Énergie Renouvelable Inc.)

La transaction est assujettie à l'approbation des détenteurs d'actions ordinaires d'Innergex et à d'autres conditions de clôture usuelles (y compris les approbations des organismes de réglementation).

« Nous sommes fiers de soutenir Innergex alors qu'elle entame ce nouveau chapitre, guidée par une vision à long terme, un accès à des capitaux et une volonté de saisir des occasions de croissance. Cet investissement illustre parfaitement notre approche de capital constructif et la réalisation de notre double mandat: tout en visant des rendements optimaux, nous nous engageons à soutenir des entreprises essentielles ayant leur siège social au Québec, comme Innergex, qui joue un rôle clé dans la transition et l'autonomie énergétiques », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Innergex est un chef de file en matière d'énergie renouvelable en Amérique du Nord, avec de solides capacités de développement et un long historique de collaboration et de partenariat avec les communautés autochtones. »

D'ici à la clôture de la transaction, la CDPQ cherchera à syndiquer jusqu'à 20 % de son capital investi afin d'attirer des investisseurs qui partagent sa vision du prochain chapitre de la croissance d'Innergex. La transaction n'est pas conditionnelle à une telle syndication.

« L'annonce d'aujourd'hui représente un moment déterminant pour notre entreprise », a déclaré Monique Mercier, présidente du comité spécial et du conseil d'administration d'Innergex. « Après un travail approfondi et des délibérations minutieuses, le comité spécial et le conseil d'administration ont conclu à l'unanimité que la transaction était dans le meilleur intérêt d'Innergex et équitable pour ses actionnaires. Nous sommes heureux d'annoncer une transaction qui non seulement offre à nos actionnaires une liquidité immédiate à une prime intéressante, mais qui positionne également Innergex pour un succès à long terme sous la propriété privée de la CDPQ, une importante institution québécoise dotée d'un solide bilan et animée du désir de poursuivre le développement de l'énergie renouvelable et le maintien de relations étroites avec les différentes communautés et autres parties prenantes avec lesquelles Innergex fait affaire ».

« Alors que nous passons d'une société cotée en bourse à une entité privée, ce changement marque un nouveau chapitre passionnant de notre parcours », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « La CDPQ partage notre engagement envers la durabilité, la croissance et de la valeur à long terme, et ensemble, nous pourrons obtenir encore plus de succès. Cette démarche nous permet de tirer parti de leurs ressources et de leur expertise, tout en continuant à exercer nos activités à partir de notre siège social de Longueuil, qui demeurera au cœur de nos activités mondiales. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour toutes les parties concernées, car elle offre la stabilité et la flexibilité nécessaires pour atteindre nos objectifs sans les distractions de la volatilité du marché. Notre mission fondamentale de créer un monde meilleur avec l'énergie renouvelable demeure inchangée, y compris notre approche de prospérité partagée avec les communautés autochtones et locales. La force de notre équipe et de nos valeurs continuera de nous propulser vers l'avant. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir alors que nous continuons à croître et à innover. »

____________________________ 1 Les actions ordinaires sont détenues par l'entremise de Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale d'Hydro-Québec

Faits saillants de la transaction

Prime attrayante pour les actionnaires ordinaires : La contrepartie de 13,75 $ par action ordinaire émise et en circulation, payable entièrement en espèces, représentant une prime d'environ 58 % par rapport au prix de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (« TSX ») le 24 février 2025, qui était de 8,71$ par action ordinaire, et d'environ 80 % par rapport à la moyenne pondérée en fonction du volume sur 30 jours à la TSX pour la période se terminant le 24 février 2025, qui était de 7,66 $ par action ordinaire;

Recommandations du conseil d'administration

La transaction est le résultat d'un processus de négociation exhaustif avec la CDPQ qui a été entrepris sous la supervision et la participation d'un comité spécial composé uniquement d'administrateurs indépendants, soit Monique Mercier, Marc-André Aubé et Richard Gagnon (le « comité spécial »), conseillés par des conseillers juridiques et financiers indépendants et hautement qualifiés. Le comité spécial, après avoir reçu les avis quant au caractère équitable de BMO, de CIBC et de Greenhill, ainsi que des conseils juridiques et financiers et après avoir tenu compte de certains autres facteurs, a recommandé à l'unanimité au conseil d'administration d'approuver la transaction et recommandé aux actionnaires ordinaires d'Innergex (autres que la CDPQ et les actionnaires procédant au roulement) et aux actionnaires privilégiés de série A de voter en faveur de la transaction à l'assemblée qui doit être convoquée par Innergex pour approuver la transaction (l'« assemblée »).

Le conseil d'administration a également évalué la transaction avec la haute direction d'Innergex et ses conseillers juridiques et financiers et, après avoir reçu les avis quant au caractère équitable, la recommandation unanime du comité spécial et les conseils juridiques et financiers, a déterminé à l'unanimité (M. Jean-Hugues Lafleur, M. Patrick Loulou et M. Michel Letellier s'étant récusés lors de la réunion), que la transaction est dans l'intérêt véritable d'Innergex et est équitable pour ses actionnaires (autres que la CDPQ et les actionnaires procédant au roulement). Le conseil d'administration, après avoir reçu les avis quant au caractère équitable et sur recommandation unanime du comité spécial, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques, et après l'examen d'un certain nombre de facteurs, recommande également à l'unanimité (M. Jean-Hugues Lafleur, M. Patrick Loulou et M. Michel Letellier s'étant récusés lors de la réunion) que les actionnaires ordinaires d'Innergex (autres que la CDPQ et les actionnaires procédant au roulement) et les actionnaires privilégiés de série A votent en faveur de la transaction à l'assemblée.

Avis quant au caractère équitable

Dans le cadre de leur examen de la transaction, le conseil d'administration a retenu les services de CIBC et de BMO à titre de conseillers financiers. Le comité spécial a retenu les services de Greenhill pour qu'elle fournisse des conseils financiers indépendants et des avis quant au caractère équitable au comité spécial et, à la demande du comité spécial, au conseil d'administration. CIBC, BMO et Greenhill ont toutes remis un avis verbal au conseil d'administration et au comité spécial selon lequel, en date du 24 février 2025, sous réserve des hypothèses, des restrictions et des réserves énoncées dans leur avis respectif, la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires ordinaires d'Innergex (autres que la CDPQ et les actionnaires procédant au roulement) aux termes de la transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour ces actionnaires. Le comité spécial et le conseil d'administration ont également reçu un avis verbal de Greenhill selon lequel la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires privilégiés de série A d'Innergex dans le cadre de la transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour ces actionnaires.

Chaque avis quant au caractère équitable remis au comité spécial et au conseil d'administration sera intégré dans la circulaire d'information de la direction (la « circulaire ») qui sera envoyée par la poste aux porteurs de titres d'Innergex dans le cadre de l'assemblée et qui sera déposée par Innergex sous son profil sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et qui sera accessible sur le site Web d'Innergex à l'adresse www.innergex.com.

Autres renseignements sur la transaction

La transaction sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et est assujettie à l'approbation de certains organismes de réglementation et à l'approbation du tribunal, après examen du caractère équitable de la transaction quant au fond et sur le plan procédural. La transaction n'est assujettie à aucune condition de financement.

La transaction est assujettie à l'approbation d'au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires ordinaires votant en personne ou par procuration à l'assemblée. L'acquisition des actions privilégiées de série A est conditionnelle à l'approbation d'au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires privilégiés de série A votant en personne ou par procuration à l'assemblée. Toutefois, la réalisation de la transaction n'est pas conditionnelle à cette approbation. Si l'approbation requise des actionnaires privilégiés de série A n'est pas obtenue, ces actions privilégiées de série A demeureront en circulation conformément à leurs modalités. De plus amples détails concernant les exigences de vote applicables seront présentés dans la circulaire.

La convention d'arrangement renferme des engagements de non-sollicitation usuels de la part d'Innergex, sous réserve des dispositions usuelles « d'option de retrait fiduciaire », ainsi que du « droit de présenter une proposition équivalente » en faveur de la CDPQ. Innergex devrait verser à la CDPQ une indemnité de résiliation d'environ 83,9 M$ dans certaines circonstances, notamment dans le cadre d'une proposition supérieure soutenue par Innergex. La CDPQ devrait verser à Innergex une indemnité de résiliation inverse d'environ 83,9 M$ dans certaines circonstances où les approbations réglementaires clés ne sont pas obtenues avant la date butoir.

Dans le cadre de la transaction, les actionnaires qui donnent leur soutien ont convenu de soutenir et d'exercer les droits de vote rattachés à la totalité de leurs actions en faveur de la transaction, sous réserve des exceptions usuelles.

M. Michel Letellier, le président et chef de la direction d'Innergex, et M. Jean Trudel, le chef de la direction financière, se sont engagés à rouler une partie de leurs actions ordinaires et à réinvestir dans le cadre de la privatisation d'Innergex un montant de non moins de 15 M$ au total (sur la base d'un montant par action égal à la contrepartie par action reçue par les actionnaires ordinaires d'Innergex dans le cadre de la transaction), et les autres membres de la direction et les employés clés seront invités à faire de même.

La transaction prévoit également que toutes les débentures convertibles d'Innergex en circulation seront intégralement remboursées à la clôture de la transaction, y compris quant au capital et aux intérêts courus et impayés sur celles-ci (y compris les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,75 % échéant le 30 juin 2025, dans la mesure où la clôture de la transaction a lieu avant la date d'échéance de ces débentures).

La CDPQ a l'intention de financer l'acquisition et le remboursement de la dette existante d'Innergex en vertu de sa facilité de crédit et des débentures convertibles avec l'encaisse disponible et un nouveau financement de premier rang de 1,2 G$ entièrement souscrit, qui sera mis en place à la clôture de la transaction.

À la réalisation de la transaction, Innergex a l'intention de faire radier les actions ordinaires, les débentures convertibles, les actions privilégiées de série C et, dans la mesure où la transaction est approuvée par les actionnaires privilégiés de série A, les actions privilégiées de série A, de la cote de la TSX. Si la transaction est approuvée par les actionnaires privilégiés de série A, après la clôture, la CDPQ a l'intention de faire en sorte qu'Innergex présente une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Des renseignements supplémentaires concernant les modalités et conditions de la transaction, la raison d'être des recommandations formulées par le conseil d'administration et le comité spécial, les avis quant au caractère équitable, les exigences en matière de vote applicables à la transaction et la manière dont les actionnaires peuvent participer à l'assemblée et y voter seront présentés dans la circulaire. Innergex a l'intention de mettre à la poste une circulaire dans les semaines à venir et de tenir l'assemblée au plus tard le 1er mai 2025. Des exemplaires de la convention d'arrangement, des conventions de soutien et de vote, de la circulaire et des documents de procuration relatifs à l'assemblée seront disponibles sous le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca.

Conseillers

BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC agissent à titre de conseillers financiers et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique d'Innergex. Greenhill & Co. Canada Ltd., une filiale de Mizuho, agit à titre de conseiller financier indépendant, et Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique pour le comité spécial.

Valeurs Mobilières TD et Moelis & Company LLC agissent à titre de conseillers financiers et Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseillers juridiques de la CDPQ. Valeurs Mobilières TD a agi à titre d'unique preneur ferme, d'unique arrangeur principal et d'unique teneur de livres pour le nouveau financement bancaire de premier rang de 1,2 milliard de dollars canadiens.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 90 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 707 MW (puissance installée brute de 4 663 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 17 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 945 MW (puissance installée brute de 1 577 MW), dont 6 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur Linkedin .

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez‑nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris des déclarations relatives à la transaction, à la capacité de mener à bien les opérations prévues par la convention d'arrangement et le moment où elles seront réalisées, notamment la capacité des parties de satisfaire aux conditions de réalisation de la transaction, la réception de l'approbation requise des actionnaires, les approbations des organismes de réglementation et l'approbation du tribunal ainsi que le respect d'autres conditions de clôture usuelles, la possibilité de résilier la convention d'arrangement conformément à ses modalités et les avantages escomptés pour la société et ses actionnaires de la transaction, ainsi que d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Les risques et incertitudes relatifs aux opérations prévues par la convention d'arrangement comprennent les suivants : la possibilité que la transaction ne soit pas réalisée selon les modalités et conditions actuellement envisagées, ou selon l'échéancier actuellement prévu, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, en raison d'un défaut d'obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des autorités de réglementation, des actionnaires et du tribunal et d'autres conditions de clôture de la transaction, ou pour d'autres raisons; les répercussions négatives que la non-réalisation de la transaction, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des titres ou sur les activités de la société; le non-paiement par la CDPQ de la contrepartie à la clôture de la transaction; le défaut de réaliser les avantages prévus de la transaction; les restrictions imposées à la Société pendant que la transaction est en cours; le risque que les activités de la Société connaissent des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d'employés attribuable à l'incertitude liée à la transaction, à la conjoncture sectorielle ou à d'autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur la Société ou ses activités; le risque que des poursuites soient intentées contre la Société; les coûts de transaction importants ou les responsabilités inconnues, et les risques liés à la diversion de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société pendant que la transaction est en cours; et d'autres risques et incertitudes concernant la Société. Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes, veuillez vous référer à la section « Informations prospectives » du rapport de gestion pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

Innergex, Investisseurs, Naji Baydoun, Directeur - Relations avec les investisseurs, 450 928-2550, poste 1263, [email protected]; Médias, Jade Lachapelle, Conseillère - Communications, 450 928-2550, poste 1302, [email protected]; Innergex énergie renouvelable inc., www.innergex.com; CDPQ, Contact médias, +1 514 847-5493, [email protected]