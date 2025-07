LONGUEUIL, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que toutes les approbations réglementaires requises pour la clôture du plan d'arrangement précédemment annoncé concernant la Société et La Caisse (auparavant CDPQ) (l'« arrangement ») ont maintenant été reçues.

Innergex annonce également qu'elle a l'intention de mettre fin à son régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD ») avec prise d'effet le 17 juillet 2025, conformément aux modalités du RRD, dans le cadre de l'arrangement. Tel qu'annoncé précédemment par la Société, depuis le dividende du 15 avril 2024, Innergex achetait les actions ordinaires additionnelles en vertu du RRD sur le marché secondaire plutôt que d'émettre de nouvelles actions. L'agent du régime aux termes du RRD, Services aux investisseurs Computershare inc., enverra à chaque participant (ou à son prête-nom, selon le cas) un avis du SID pour les actions ordinaires entières détenues pour le compte de ce participant en vertu du RRD et un chèque en paiement de toutes les fractions d'actions ordinaires restantes dans le compte de ce participant. Chaque action ordinaire entière détenue au nom d'un participant en vertu du RRD lui donnera droit à la contrepartie qui est payable aux actionnaires ordinaires d'Innergex conformément au plan d'arrangement à la clôture de l'arrangement. Les participants qui soumettent une lettre d'envoi valide à Services aux investisseurs Computershare inc. pour leurs actions ordinaires d'Innergex recevront également la contrepartie à laquelle ils ont droit en vertu du plan d'arrangement pour leurs actions ordinaires détenues dans le cadre du RRD. Les participants qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur leurs droits en vertu du RRD peuvent communiquer avec l'agent du régime aux termes du RRD, Services aux investisseurs Computershare inc. (1-800-564-6253).

La Société prévoit que, sous réserve de la satisfaction à la clôture des conditions de clôture restantes, l'arrangement sera complété le ou vers le 21 juillet 2025. Les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,65 % d'Innergex devraient être négociées à taux fixe à l'ouverture des marchés le 21 juillet 2025.

L'arrangement a été approuvé par les actionnaires ordinaires d'Innergex et les actionnaires privilégiés de série A lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 1er mai 2025, et la Société a obtenu une ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) approuvant l'arrangement le 7 mai 2025.

De plus amples détails concernant l'arrangement sont fournis dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 21 mars 2025, qui a été postée aux actionnaires de la Société dans le cadre de l'arrangement, et dont un exemplaire peut être consulté sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 92 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 948 MW (puissance installée brute de 4 901 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 4 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris des déclarations relatives à l'arrangement, à la capacité de réaliser l'arrangement et au moment où il sera réalisé, notamment la capacité des parties de satisfaire aux conditions de réalisation de l'arrangement, la possibilité de résilier la convention d'arrangement conformément à ses modalités, les avantages escomptés pour la Société et ses actionnaires de l'arrangement et la résiliation du RRD, ainsi que d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Les risques et incertitudes relatifs à l'arrangement comprennent notamment les suivants : la possibilité que l'arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et conditions actuellement envisagées, ou selon l'échéancier actuellement prévu, et qu'il ne soit pas réalisé du tout, en raison d'un défaut de respecter, en temps opportun ou autrement, les conditions de clôture de l'arrangement, ou pour d'autres raisons; les répercussions négatives que la non-réalisation de l'arrangement, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des titres ou sur les activités de la Société; le non-paiement par La Caisse de la contrepartie à la clôture de l'arrangement; le défaut de réaliser les avantages prévus de l'arrangement; les restrictions imposées à la Société pendant que l'arrangement est en cours; le risque que les activités de la Société connaissent des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d'employés attribuable à l'incertitude liée à la transaction, à la conjoncture sectorielle ou à d'autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur l'entreprise ou les activités de la Société; le risque que des poursuites soient intentées contre la Société; les coûts de transaction importants ou les responsabilités inconnues, et les risques liés à la diversion de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société pendant que l'arrangement est en cours; et d'autres risques et incertitudes concernant la Société. Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes, veuillez vous reporter à la section « Informations prospectives » du rapport de gestion pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2025.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Pour obtenir plus de renseignements : Innergex : Naji Baydoun, Directeur - Relations avec les investisseurs, 450 928-2550, poste 1263, [email protected], www.innergex.com ; Jade Lachappelle, Conseillère principale - Communications, 438 887-0912, [email protected]