LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer son intention de rembourser intégralement le 30 juin 2025, soit la date d'échéance (la « date d'échéance »), la totalité de ses débentures subordonnées non garanties convertibles de 4,75 % en circulation venant à échéance le 30 juin 2025 (les « débentures »), conformément aux dispositions de l'acte de fiducie (l'« acte ») daté du 12 juin 2018 conclu entre la Société et la Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire»).

Le paiement en espèce pour le remboursement intégral des débentures correspondra à 100 % du capital impayé total, auquel s'ajouteront les intérêts courus et impayés jusqu'à, mais excluant, la date d'échéance (le « paiement à la date d'échéance »). Conformément à l'acte, Innergex a l'intention de s'acquitter de son obligation de verser le paiement à la date d'échéance au fiduciaire en espèces. Les intérêts sur le montant total en capital des débentures cesseront de courir à compter de la date d'échéance. La Société prévoit prélever environ 151,5 M$ sur sa facilité de crédit renouvelable et d'utiliser ces fonds pour rembourser intégralement les débentures.

Les débentures sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « INE.DB.B » et seront radiées des systèmes de la TSX dans le cadre de leur remboursement à l'échéance.

Les détenteurs véritables de débentures sont invités à communiquer avec leur courtier en valeurs mobilières s'ils ont des questions.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 91 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 737 MW (puissance installée brute de 4 693 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn .

Mise en garde concernant l'information prospective

Afin d'informer les lecteurs sur les perspectives futures de la Société, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (l'« information prospective »), incluant notamment le remboursement des débentures à la date d'échéance et le prélèvement de fonds sur la facilité de crédit renouvelable. L'information prospective se reconnaît généralement par l'emploi de termes tels que « environ », « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « s'attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « entend », « croit », « projeté », « à l'horaire », « potentiel », « futur » ou d'autres formulations similaires indiquant que certains événements pourraient survenir ou non. Cette information reflète les projections et attentes de la Société à l'égard d'événements futurs à la date du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes, veuillez consulter la section « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2025.

Bien que nous ayons tenté d'identifier les principaux facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans l'information prospective, il se peut que d'autres risques, actuellement inconnus ou jugés négligeables, aient également une incidence significative. Il n'est pas possible de garantir que l'information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés. Aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie quant aux résultats futurs. Par conséquent, il ne faut pas accorder une confiance indue à cette information, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée. L'information prospective contenue dans ce communiqué reflète les attentes de la Société à cette date (ou à toute autre date qui y est précisée) et peut être modifiée par la suite. Toutefois, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la présente mise en garde.

