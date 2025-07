LONGUEUIL, QC, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex ») a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition, qui a précédemment été communiquée, par La Caisse au moyen d'un plan d'arrangement en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement »).

Conformément aux conditions de l'arrangement, La Caisse a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'Innergex (autres que celles qui sont détenues par La Caisse et certains membres de la haute direction qui procèdent au roulement (les « actionnaires procédant au roulement »)) moyennant un prix de 13,75 $ par action ordinaire en espèces. La Caisse a également acquis la totalité des actions privilégiées de série A et des actions privilégiées de série C d'Innergex qui sont émises et en circulation moyennant une contrepartie de 25,00 $ au comptant par action ordinaire (plus tous les dividendes accumulés et impayés et, dans le cas des actions privilégiées de série A, un montant en espèces par action privilégiée de série A correspondant aux dividendes qui auraient été payables à l'égard de cette action jusqu'au 15 janvier 2026), soit la prochaine date de rachat prévue. La totalité des débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,65 % d'Innergex a fait l'objet d'un remboursement intégral à la réalisation de l'arrangement, y compris le capital et les intérêts courus et impayés.

Comme il a été précédemment annoncé, La Caisse a syndiqué environ 20 % de son capital investi pour attirer des investisseurs aux vues semblables qui partagent sa vision du prochain chapitre de la croissance d'Innergex.

Dans le cadre de l'arrangement, certains membres de la haute direction d'Innergex, dont M. Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex, et M. Jean Trudel, chef de la direction financière d'Innergex, ont procédé au roulement d'une partie de leurs actions ordinaires et les ont réinvestis dans la société privatisée Innergex.

La Caisse a fait remettre à Services aux investisseurs Computershare inc. (« Computershare »), le dépositaire de l'arrangement, des fonds suffisants pour qu'elle effectue les paiements aux actionnaires d'Innergex (autres que les actionnaires procédant au roulement) conformément aux conditions de l'arrangement. Conformément à l'arrangement, Computershare effectuera le paiement aux actionnaires d'Innergex (autres que les actionnaires procédant au roulement) dès que possible après la date des présentes.

Les lettres d'envoi ont été envoyées aux actionnaires inscrits et peuvent également être consultées sous le profil d'Innergex à l'adresse www.sedarplus.ca. Les lettres d'envoi expliquent comment les actionnaires inscrits peuvent déposer leurs actions et en obtenir le paiement. Les actionnaires inscrits doivent retourner leurs lettres d'envoi dûment remplies à Computershare afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit pour leurs actions.

Par suite de la réalisation de l'arrangement, il est prévu que les actions ordinaires, les actions privilégiées de série A et les actions privilégiées de série C et les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,65 % d'Innergex seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto le 22 juillet 2025 ou vers cette date. Innergex a fait la demande en vue de cesser d'être un émetteur assujetti en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de chaque province du Canada où Innergex est actuellement un émetteur assujetti.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 92 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 948 MW (puissance installée brute de 4 901 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 4 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Le présent communiqué de presse peut contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris des énoncés concernant le moment du retrait de l'inscription à la cote de la TSX et le fait qu'Innergex cessera d'être un émetteur assujetti, ainsi que d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes d'Innergex à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes, veuillez vous reporter à la rubrique « Informations prospectives » du rapport de gestion d'Innergex pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2025.

Même si Innergex a tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas actuellement connus ou qu'Innergex croit actuellement non importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes d'Innergex à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, Innergex n'a ni l'intention, ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

