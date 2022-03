Initiative pour la création rapide de logements - Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal se réjouissent de la progression d'un projet de 15 nouveaux logements sociaux dans Verdun

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion du Canada, l'Honorable Ahmed Hussen, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sont heureux de souligner une avancée importante dans le projet de la Maison Cross Roads, qui prévoit la création de 15 nouveaux logements sociaux dans Verdun. Le comité exécutif de la Ville de Montréal approuve en effet la signature d'une convention avec l'organisme à but non lucratif Maison Cross Roads.

L'organisme recevra un soutien financier de plus de 5,2 M$ du gouvernement du Canada via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre du volet « grandes villes » de l'Entente Canada-Québec de la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec allouera pour sa part, aux ménages admissibles, un supplément au loyer, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle, pouvant atteindre près de 1,7 M$ sur 20 ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

À terme, le projet prévoit la construction, dans l'arrondissement de Verdun, sur un terrain de la Ville cédé à titre gratuit, d'une bâtisse modulaire comprenant 15 logements permanents d'une chambre à coucher, des espaces communautaires et des locaux pour les services de soutien et d'accompagnement aux locataires. Les locataires seront des hommes et des femmes judiciarisés âgés de 50 ans et plus. Ce projet aura pour effet de faciliter leur réintégration sociocommunautaire.

« Tous les Québécois méritent la tranquillité d'esprit qu'offre un chez-soi. Le financement annoncé aujourd'hui aidera grandement les personnes qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra d'offrir rapidement de nouveaux logements aux personnes les plus vulnérables à Montréal. C'est par le biais de notre Initiative pour la création rapide de logements que nous travaillons pour faire en sorte que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable. »

Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Des logements sûrs et abordables sont essentiels à la santé et à la prospérité des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui représente un grand pas en avant grâce au gouvernement du Canada et à ses partenaires qui s'efforcent d'accroître le nombre de logements abordables en investissant dans des ensembles comme celui de la Maison Cross Roads et ainsi assurer que personne ne soit laissé pour compte. »

David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada et député de LaSalle--Émard--Verdun

« Les besoins en habitation sont importants, notamment à Montréal. Nous travaillons sur tous les fronts pour augmenter l'offre de logements et le projet de la Maison Cross Roads est un exemple de résultats concrets qui profitera à celles et ceux dans le besoin! Grâce à notre gouvernement, les locataires admissibles de ce futur immeuble n'auront que 25 % de leurs revenus à débourser pour habiter ce milieu de vie. Cela représente un investissement pouvant atteindre près de 1,7 M$ sur 20 ans. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous remercions les gouvernements du Canada et du Québec pour l'occasion de réaliser ce type de projets importants qui permettent l'essor de milieux de vie inclusifs et durables. Les projets financés par l'Initiative pour la création rapide de logements démontrent que les municipalités et le milieu communautaire ont la capacité d'agir proactivement pour accroître la réalisation de logements sociaux et abordables lorsque les investissements sont au rendez-vous. La matérialisation du projet de la Maison Cross Roads, c'est la preuve qu'une collaboration intergouvernementale renforcée est essentielle pour surmonter les défis posés par la crise du logement qui affecte tant de citoyennes et de citoyens. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Il était important pour nous d'aider la Maison Cross Roads dans l'élargissement de son offre de services essentiels destinés à une clientèle précise. En appuyant ce projet, nous réaffirmons notre volonté de développer des quartiers où règne un fort soutien communautaire. Ce type d'environnement offre des conditions favorables à la réussite de la réinsertion sociale de ces hommes et de ces femmes, en plus d'améliorer leurs conditions de vie. Un travail de collaboration avec les organismes locaux est crucial afin d'offrir un milieu de vie mixte et inclusif à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais. »

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques

« Nous félicitons la Maison Cross Roads pour la réalisation de ce projet qui permet de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Nous remercions les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal pour leurs contributions, de même que le Fonds immobilier FTQ (FONDIM) et Invest-Québec d'avoir octroyé les sommes permettant de ficeler le montage financier. Ce projet de logements communautaires démontre une fois de plus qu'en travaillant ensemble, nous créons des milieux de vie inclusifs et solidaires. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

Afin de faciliter la réalisation de ce projet, la Ville de Montréal a autorisé la cession à l'organisme, sans contrepartie monétaire, d'un terrain de stationnement tarifé à l'intersection sud-ouest des rues Hickson et Ross, dans l'arrondissement de Verdun .

et Ross, dans l'arrondissement de . Le projet accueillera des hommes et des femmes judiciarisés âgés de 50 ans et plus et aura pour effet de faciliter leur réintégration sociocommunautaire. Les locataires sélectionnés pour ce projet auront préalablement séjourné dans les appartements de transition (un à deux ans) opérés par l'organisme Maison Cross Roads.

L'organisme Maison Cross Roads a comme principale mission d'offrir des programmes et des services de réintégration sociocommunautaire aux hommes et aux femmes judiciarisés. L'organisme veut favoriser l'autonomie et la responsabilisation des personnes judiciarisées et offre à cette fin des services résidentiels et des programmes qui favorisent le maintien en société et la prévention de l'itinérance.

Pour l'ensemble des projets du volet « grandes villes » des phases 1 et 2 de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagne les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assure de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, 19 projets, représentant plus de 370 unités, sont sélectionnés grâce à la contribution financière de plus de 103 M$ du gouvernement du Canada, dans le cadre du volet « grandes villes » de l'Entente Canada-Québec concernant l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

