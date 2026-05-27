Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival Carrefour

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 693 600 $ au Festival Carrefour, qui se déroule jusqu'au 13 juin 2026.

Se déployant sur près de trois semaines, le Festival Carrefour a pour mission d'offrir des expériences culturelles accessibles à des publics de tous les horizons, dont des programmateurs et diffuseurs tant nationaux qu'internationaux. L'événement transmet la passion des arts vivants en conviant ses visiteurs à un programme diversifié qui souligne le travail acharné d'artistes d'ici et d'ailleurs. Le célèbre Parcours artistique Où tu vas quand tu dors en marchant...? sera de retour cette année et proposera encore une fois une expérience unique à travers une variété d'univers et de disciplines artistiques. Ce spectacle déambulatoire de près d'un kilomètre réunira les prestations de plus de 50 interprètes à travers le quartier Saint-Sauveur, et ce, de jour comme de nuit.

Citations

« Je félicite le Festival Carrefour pour ce rendez-vous annuel incontournable qui offre des expériences uniques et inoubliables aux amateurs d'arts vivants dans la capitale nationale depuis 1992. Son programme met en valeur des talents de tous les horizons et promet d'en mettre plein la vue encore une fois cette année. Bravo pour le rayonnement qu'il offre aux nombreux artistes et spectacles qui animeront la ville de Québec pour la durée de l'événement. »

Mathieu La combe, ministre de la Culture et des Communications

« En soutenant le Festival Carrefour, le gouvernement du Québec contribue à nourrir la vie culturelle de Québec, en plus de renforcer son attractivité touristique et la vitalité de sa scène artistique. Je remercie l'équipe organisatrice ainsi que les artistes dont la passion et l'engagement assurent, année après année, le succès de ce rendez-vous incontournable pour les citoyens de Québec. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]