INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant une institution muséale de la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse au cours duquel il fera une annonce au sujet d'une institution muséale agréée de la région de la Mauricie au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe. Il sera accompagné pour l'occasion par un représentant de la Ville de Trois-Rivières.

Date : Le vendredi 29 mai 2026 Heure : 14 h Lieu : Trois-Rivières*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le vendredi 29 mai 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]