Saison été-automne 2026 - La Mauricie vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Maskinongé et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Mauricie), M. Simon Allaire, de même que le caucus des députés de la Mauricie sont fiers d'annoncer un soutien financier de 2 907 830 $ pour 15 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fier que le gouvernement apporte son soutien aux festivals et aux événements de la région de la Mauricie, qui font vivre aux touristes et à la communauté locale des moments uniques qui nous distinguent. Bravo aux équipes organisatrices qui travaillent au succès de ces rassemblements festifs! »

Simon Allaire, député de Maskinongé et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Mauricie)

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font de la Mauricie une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport ainsi que les épicuriens à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes, de nos athlètes et de nos producteurs alimentaires. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Les festivals jouent un rôle essentiel dans l'économie de la Mauricie et offrent des expériences marquantes aux visiteurs. Le Festival western de Saint-Tite, véritable pilier de l'identité de la MRC de Mékinac, en est un exemple fort et génère d'importantes répercussions pour la région. Je me réjouis de voir le gouvernement du Québec appuyer ces événements d'envergure. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne ces deux grands événements sportifs que sont la Classique internationale de canots de la Mauricie et les Défis du Parc. Ces rendez-vous incontournables encouragent le dépassement de soi chez les personnes participantes et attirent des milliers de spectateurs. Bravo et merci aux organisateurs et aux bénévoles! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival western de Saint-Tite 1 250 000 $ Grand Prix de Trois-Rivières / RallyX du Canada 416 000 $ FestiVoix de Trois-Rivières 652 000 $ Festival Sunsation 47 000 $ TRIP - Festival d'humour de Trois-Rivières 39 000 $ Noël dans l'Caxton 37 000 $ Festival international de la poésie de Trois-Rivières 70 830 $ Grande Bataille de Bicolline 87 000 $ ExpoTR 100 000 $ Festival international DANSEncore 73 000 $ Délices d'automne 46 000 $ Défis du Parc 35 000 $ Festival de la galette de sarrasin de Louiseville 35 000 $ Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts 11 000 $ Classique internationale de canots de la Mauricie 9 000 $ Total 2 907 830 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]