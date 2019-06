Industries Granby et Pro-Par se donnent les moyens pour poursuivre leur croissance

Investissements de 13 M$ pour deux usines de fabrication de réservoirs pétroliers en Montérégie et en Estrie

COWANSVILLE, QC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ainsi qu'Investissement Québec (IQ) attribuent des aides financières totalisant plus de 4,5 M$ à Gestion Jerico dans le cadre de projets qui représentent des investissements évalués à 13 M$. Grâce à ces appuis, Gestion Jerico pourra moderniser deux de ses usines, situées à Cowansville (Industries Granby S.E.C.) et à Sherbrooke (Pro-Par inc.), et ajouter une nouvelle ligne de fabrication afin d'optimiser la capacité de production et de mieux desservir le marché nord-américain.

La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée provinciale de Brome-Missisquoi, Madame Isabelle Charest, et le député fédéral de Brome-Missisquoi, l'honorable Denis Paradis, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec allouent une aide financière globale de plus de 3,3 M$. Par le biais du programme ESSOR, le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un prêt de 1,4 M$ à Industries Granby, alors qu'Investissement Québec lui consent un prêt de 1,4 M$ à même ses fonds propres. Quant à Pro-Par, Québec lui accorde deux prêts totalisant 540 000 $, soit 270 000 $ par l'entremise du programme ESSOR et 270 000 $ provenant des fonds propres d'IQ.

Pour sa part, le gouvernement du Canada attribue une contribution financière remboursable de 1,2 M$. Les fonds, qui ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont permis aux deux entreprises de Gestion Jerico d'acquérir des cellules et des équipements automatisés de perçage et roulage, de soudage, de préparation et d'application de peinture, de formage et d'assemblage, de manutention et d'inspection des soudures.

Gestion Jerico inc. est la société mère d'un groupe d'entreprises œuvrant depuis 1954 dans le secteur des réservoirs pour l'entreposage de produits pétroliers (mazout, propane, etc.). Gestion Jerico compte 10 sites de production situés au Canada et aux États-Unis. La principale entreprise du groupe, Industries Granby S.E.C, est aujourd'hui le chef de file nord-américain dans la fabrication de réservoirs d'acier résidentiels pour le mazout. L'entreprise de Sherbrooke, Pro-Par inc., se spécialise dans la fabrication de réservoirs de propane et l'assemblage de camions de transport de propane.

Citations :

« Je tiens à mentionner ma fierté que des usines des régions de la Montérégie et de l'Estrie soient reconnues et appuyées afin de garantir leur pérennité. L'industrie 4.0 frappe à nos portes et constitue un moyen d'assurer la compétitivité d'entreprises québécoises bien établies ainsi que le maintien d'emplois en région. »

Isabelle Charest, députée provinciale de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le virage numérique et l'industrie 4.0 offrent un potentiel immense pour gagner en productivité et s'assurer que le Québec conserve une position enviable à l'échelle internationale. Le gouvernement du Québec est donc très heureux de soutenir l'initiative de Gestion Jerico, car en se lançant dans ce projet d'envergure, l'entreprise contribue à faire de l'économie du Québec une économie d'excellence numérique, innovante, compétitive et attrayante. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis de l'appui accordé à Gestion Jerico pour ses deux usines bien établies dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie. Grâce au soutien de DEC, elles pourront automatiser leurs procédés afin de favoriser leur productivité et ainsi, renforcer leur compétitivité dans les marchés d'exportation. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« En appuyant Gestion Jerico, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Nous sommes fiers de soutenir la croissance de cette entreprise dynamique, qui contribue à renforcer le secteur manufacturier ici, dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie. Grâce à ses importants projets de modernisation, Gestion Jerico met assurément toutes les chances de son côté afin de saisir pleinement les occasions d'affaires qui s'offrent à elle. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« L'investissement de 13 millions de dollars va bien au-delà d'un agrandissement et de l'ajout de nouveaux équipements. Il s'agit d'un nouveau mode d'opération basé sur l'intégration complète de l'automatisation dans chacune des étapes de fabrication pour nos sites de production de Cowansville et de Sherbrooke. Après 65 ans d'existence, nous sommes fiers d'entamer une ère de production plus intelligente et heureux que les deux ordres de gouvernement aient pu nous supporter dans cette modernisation. »

Pierre Fournier, président, Industries Granby S.E.C. et Pro-Par inc.

Faits saillants :

Cette annonce est faite au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Liens connexes :

