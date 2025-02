La Municipalité obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC pour le développement d'une activité récréotouristique.

DUDSWELL, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est essentiel à l'économie du Québec et du Canada, et à sa prospérité à long terme. Il contribue à diversifier l'économie des régions et à générer des retombées importantes partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a développé le Programme pour la croissance du tourisme (PCT), un programme national temporaire mis en œuvre au Québec par DEC.

Dans cet esprit, l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 100 000 $ à la Municipalité de Dudswell. Cet appui de DEC permettra à Dudswell de bonifier son offre touristique sur quatre saisons avec la mise en place de pistes de vélo de montagne.

La municipalité de Dudswell est située dans la région des Cantons-de‍-‍l'Est à environ 40 km à l'est de Sherbrooke et compte 1 755 habitants. Elle dispose d'un potentiel touristique lié à la présence de nombreux atouts paysagers dont une plage, des sentiers pédestres et cyclables, des plans d'eau, un golf, de la restauration et une biodiversité foisonnante. La Municipalité souhaitait développer une offre d'activités récréotouristiques orientées vers le plein air. La contribution de DEC lui permet d'aménager des pistes de vélos de montagne de niveau débutant à intermédiaire.

Grâce au PCT, ce sont des entreprises locales et des organismes du secteur touristique partout à travers la province qui bénéficieront d'un soutien financier pour bonifier leur offre de produits et d'expériences touristiques afin d'attirer plus de visiteurs dans les régions. De plus, à travers les projets appuyés par DEC, le PCT encouragera également le tourisme durable et de plein air ainsi que le tourisme autochtone. À terme, le PCT vise à accroître la vitalité économique des communautés grâce au tourisme.

Citations

« Quand on ajoute à l'offre récréotouristique d'une municipalité comme Dudswell, on contribue aussi à la qualité de vie de ses citoyens. Ainsi, avec la contribution financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec, tout le monde pourra bénéficier de nouveaux sentiers de vélo de montagne et des infrastructures d'accueil qui viennent avec! »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‍-‍Stanstead

« Le Québec offre des expériences uniques qui permettent aux touristes d'apprécier son hospitalité, sa culture, son histoire et la beauté de ses paysages naturels. Le gouvernement du Canada investit dans l'industrie du tourisme en soutenant, par l'intermédiaire du Programme pour la croissance du tourisme, des organisations et des administrations de la région comme la Municipalité de Dudswell. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le projet de pistes de vélo de montagne à Dudswell est une initiative porteuse qui bénéficiera à toute notre communauté. En plus d'encourager un mode de vie actif et de donner aux citoyens un nouvel espace pour bouger en pleine nature, il contribuera à l'attrait touristique de notre région. Ce projet stimulera l'économie locale en générant des retombées pour nos commerces tout en valorisant nos attraits récréotouristiques. Il s'inscrit aussi dans une vision de développement durable, où la mise en valeur de notre environnement exceptionnel se fait dans le respect de notre patrimoine naturel. »

Mariane Paré, maire, Municipalité de Dudswell

Faits en bref

Annoncé dans le budget de 2023, le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et est doté d'un budget de 108 M$ à l'échelle du Canada . Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026.

. Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026. DEC entretient une étroite collaboration avec le gouvernement du Québec et travaille de près avec les acteurs du milieu, comme les associations touristiques régionales et sectorielles (ATR et ATS), afin que son soutien soit complémentaire aux mesures existantes.

Au Québec, le PCT dispose d'une enveloppe de 21,1 M$ en aide financière. Il s'inscrit dans le Programme de développement économique du Québec de DEC, qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 343-543-7313, Courriel : [email protected]