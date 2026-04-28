La première cohorte obtient un accès exclusif au superordinateur le plus rapide au Canada et à une expertise commerciale pratique pour créer des solutions d'IA avancées.

OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - TELUS et L-SPARK ont annoncé aujourd'hui un programme unique en son genre conçu pour permettre aux entreprises canadiennes en démarrage et en phase de croissance à fort potentiel de créer, d'entraîner et de déployer des solutions d'IA avancées sur le superordinateur d'IA souveraine le plus rapide et le plus puissant au Canada. L'Accélérateur d'IA souveraine de TELUS inaugurera une nouvelle vague d'innovation canadienne en accélérant les stratégies de mise en marché et la préparation à l'investissement d'entreprises sélectionnées.

La première cohorte comprend des entreprises canadiennes ambitieuses qui développent des solutions d'IA révolutionnaires dans les secteurs du commerce de détail, des soins de santé, de la robotique, des logiciels d'entreprise et de l'automatisation industrielle :

Airy3D : La propriété intellectuelle DepthIQ™ d'Airy3D produit simultanément des images 2D et des cartes de profondeur 3D à partir d'un capteur d'image passif unique, offrant une solution compacte, écoénergétique et rentable pour la robotique, l'automobile, l'automatisation industrielle et les appareils grand public.

Codalio (en anglais) : Plateforme de développement de produits et d'applications axée sur l'IA qui permet aux entreprises en démarrage et aux sociétés de lancer des produits viables minimaux (MVP) et de créer des applications évolutives de calibre entreprise plus rapidement et à moindre coût.

Edge Signal (en anglais) : Aide le secteur du commerce de détail et les détaillants de télécommunications à utiliser l'IA physique pour augmenter leurs revenus et leur rentabilité, améliorer l'expérience client et optimiser les opérations quotidiennes dans tous leurs établissements.

PataBid (en anglais) : Offre un logiciel d'appel d'offres de construction de calibre entreprise fondé sur l'IA, conçu pour les corps de métier spécialisés complexes, assurant une normalisation et une réduction des risques pour les projets commerciaux, industriels et institutionnels entre les équipes et les régions.

TopoLift (en anglais) : Transforme l'IA générique en une couche d'intelligence sur mesure qui apprend la structure de l'entreprise du client et devient plus intelligente grâce à ses données, offrant un raisonnement plus clair, moins d'erreurs et des décisions hautement précises et adaptées au contexte.

Les participants obtiennent un accès immédiat au centre d'IA souveraine de TELUS, accompagné d'un soutien-conseil aux entreprises personnalisé de la part de L-SPARK, le principal accélérateur corporatif et partenaire d'innovation au Canada. Cette puissante combinaison de calcul haute performance et d'expertise commerciale pratique permet à ces entreprises en démarrage de transformer des feuilles de route ambitieuses en matière d'IA en offres évolutives prêtes pour le marché, renforçant ainsi la position du Canada dans l'économie mondiale de l'IA.

« Le Canada ne manque pas de visionnaires et de fondateurs talentueux en IA, mais ils ne peuvent trop souvent pas compter sur le soutien coordonné nécessaire pour passer d'idées prometteuses à des entreprises concurrentielles à l'échelle mondiale », a déclaré Hesham Fahmy, chef du service de l'information chez TELUS. « L'Accélérateur d'IA souveraine de TELUS élimine ces obstacles. En dotant les fondateurs de la même infrastructure d'IA haute performance que celle qu'utilisent les géants de la technologie - combinée à un soutien-conseil pratique - nous leur permettons d'accélérer leur développement, de renforcer leur position sur le marché et de bâtir des entreprises d'IA qui dominent la scène mondiale, ici même au Canada. »

« Les grandes entreprises d'IA ne se fondent pas uniquement sur la technologie; elles reposent sur l'exécution, la concentration et l'accès à l'expertise appropriée au moment opportun », a déclaré Leo Lax, directeur général en chef, L-SPARK. « Grâce à l'Accélérateur d'IA souveraine de TELUS, nous travaillons main dans la main avec chaque entreprise pour perfectionner son produit et la positionner pour une croissance durable. Cette cohorte représente l'avenir de l'innovation canadienne, et notre mission consiste à veiller à ce qu'elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour donner à ce potentiel une traction accélérée. »

Les entreprises participantes recevront des crédits de calcul du Centre d'IA souveraine de TELUS - alimenté à 99 % par de l'énergie renouvelable et la plateforme NVIDIA - ainsi que des conseils personnalisés de la part de conseillers de la haute direction de L-SPARK. Cet engagement de six mois est conçu pour accélérer le développement de produits, créer de nouvelles relations avec les clients et bâtir les réseaux d'investisseurs essentiels au succès à long terme, tout en conservant un contrôle total sur les données et la propriété intellectuelle.

L'initiative souligne l'engagement commun de TELUS et de L-SPARK à renforcer l'écosystème d'IA du Canada en permettant aux fondateurs de bâtir et de faire croître des technologies transformatrices - de manière sécuritaire, responsable et nationale.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 21 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 161 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à plus de 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de L-SPARK

L-SPARK est le principal accélérateur corporatif au Canada, voué à stimuler la collaboration entre les entreprises grâce à des programmes spécialisés qui connectent les entreprises en démarrage à fort potentiel avec des leaders de l'industrie établis. Au cours de la dernière décennie, L-SPARK a aidé des entreprises de tout le pays à accélérer leur croissance, à perfectionner leurs produits et à obtenir un financement de suivi important, avec un portefeuille croissant de programmes axés sur l'IA, la cybersécurité, les logiciels en tant que service (SaaS) et les technologies émergentes.

Relations médiatiques :

Relations médiatiques de TELUS

Emily Piccinin

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SOURCE TELUS Communications Inc.