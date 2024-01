MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Fidèles à leur volonté de toujours offrir une expérience hors pair à leur clientèle, Vidéotron et sa marque sœur Fizz ont marqué un doublé cette semaine lors du dévoilement par Léger des résultats 2024 de l'indice WOW. Selon cette étude, parmi les détaillants dans le secteur des télécommunications, Vidéotron a offert la meilleure expérience en boutique au Québec, alors que Fizz a décroché, pour une cinquième année consécutive, le premier rang au Canada pour la meilleure expérience en ligne.

« L'expérience client a toujours été au cœur des préoccupations de Vidéotron et de Fizz. L'indice WOW de Léger démontre une fois de plus que nous mettons tout en œuvre pour surpasser les attentes élevées de notre clientèle et pour lui proposer une expérience mémorable, qu'elle se trouve en boutique ou en ligne. À cet effet, je tiens à souligner le travail exceptionnel de toutes les équipes qui, chaque jour, contribuent à faire de Vidéotron et de Fizz des modèles à suivre en matière d'expérience client », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Autres faits saillants de l'étude WOW 2024

Au Québec, plus de 14 000 Québécois ont participé à l'étude menée par Léger du 3 octobre au 10 novembre 2023.

WOW détaillants : 228 détaillants évalués au Québec, dans 25 secteurs d'activité différents.

WOW numérique : 272 entreprises évaluées au Canada dans 27 secteurs d'activité différents.

Les résultats de l'étude WOW 2024 peuvent être téléchargés à partir du site Internet de Léger.

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Le 3 avril 2023, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile inc., créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 septembre 2023, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 698 800 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 septembre 2023, Vidéotron comptait 1 362 500 clients à son service de télédistribution, 1 721 300 clients abonnés à ses services Internet et 691 900 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a été couronnée l'entreprise de télécommunication offrant le meilleur service client au Québec.

